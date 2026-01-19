Le Xbox Cloud Gaming gratuit (mais avec publicités) est en approche

Microsoft va rendre gratuit l’accès au Xbox Cloud Gaming pour les joueurs ne possédant pas d’abonnement Game Pass, avec la mise en place d’un modèle financé par les publicités. Cette nouvelle offre, dont le déploiement est attendu pour cette année, permettra aux joueurs de streamer les jeux qu’ils ont achetés, moyennant des contraintes de temps spécifiques.

D’après les récentes fuites, notamment un écran de chargement partagé par Tom Warren de The Verge, cette formule imposera une limite d’une heure de temps de jeu financé par la publicité. Ce sera le cas pour chaque session. Ce message fait écho à une fuite d’il y a quelques mois indiquant que Microsoft explorait depuis un certain temps l’intégration de publicités pour les jeux, s’alignant sur des pratiques similaires observées chez la concurrence comme les deux minutes de sponsoring du service GeForce Now de Nvidia.

L’extension du programme « Diffusez en continu votre propre jeu » aux non-abonnés

Contrairement aux espérances d’un accès gratuit à l’intégralité du catalogue, Windows Central précise que cette initiative vise avant tout à élargir le programme « Diffusez en continu votre propre jeu ». Actuellement réservé aux abonnés avec l’abonnement Xbox Game Pass Essential ou supérieur, ce service permet de jouer en streaming aux titres que le joueur possède déjà dans sa bibliothèque. Le nouveau niveau d’accès financé par la publicité offrirait donc ce système aux non-abonnés, sans leur ouvrir les portes de la bibliothèque Game Pass complète.

Le timing de ces révélations coïncide avec le Developer Direct de Xbox qui aura lieu le 22 janvier. Si l’événement doit se concentrer sur des jeux comme Fable et Forza Horizon 6, une annonce séparée concernant le Xbox Cloud Gaming pourrait suivre.

Une stratégie timide face aux possibilités du marché

Bien que cette option constitue une porte d’entrée utile pour les joueurs curieux hésitant à souscrire un abonnement mensuel, l’approche semble manquer d’audace. Microsoft aurait pu envisager des mécanismes plus créatifs pour capter les joueurs occasionnels, comme l’offre de démos chronométrées de 30 minutes contre le visionnage d’une publicité, rappelant les tactiques de vente du Xbox Live Arcade.

D’autres modèles économiques auraient également pu être explorés, tels qu’un abonnement streaming seul à prix réduit incluant des publicités, sur le modèle de Netflix, ou encore un système de location numérique permettant de payer quelques euros pour accéder à un titre pendant quelques jours, à la manière de la vidéo à la demande (VOD).