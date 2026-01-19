TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Jeux vidéo Le Xbox Cloud Gaming gratuit (mais avec publicités) est en approche
Jeux vidéo

Le Xbox Cloud Gaming gratuit (mais avec publicités) est en approche

3 min.
19 Jan. 2026 • 20:59
0

Microsoft va rendre gratuit l’accès au Xbox Cloud Gaming pour les joueurs ne possédant pas d’abonnement Game Pass, avec la mise en place d’un modèle financé par les publicités. Cette nouvelle offre, dont le déploiement est attendu pour cette année, permettra aux joueurs de streamer les jeux qu’ils ont achetés, moyennant des contraintes de temps spécifiques.

Xbox Jeux Cloud TV Console

D’après les récentes fuites, notamment un écran de chargement partagé par Tom Warren de The Verge, cette formule imposera une limite d’une heure de temps de jeu financé par la publicité. Ce sera le cas pour chaque session. Ce message fait écho à une fuite d’il y a quelques mois indiquant que Microsoft explorait depuis un certain temps l’intégration de publicités pour les jeux, s’alignant sur des pratiques similaires observées chez la concurrence comme les deux minutes de sponsoring du service GeForce Now de Nvidia.

L’extension du programme « Diffusez en continu votre propre jeu » aux non-abonnés

Contrairement aux espérances d’un accès gratuit à l’intégralité du catalogue, Windows Central précise que cette initiative vise avant tout à élargir le programme « Diffusez en continu votre propre jeu ». Actuellement réservé aux abonnés avec l’abonnement Xbox Game Pass Essential ou supérieur, ce service permet de jouer en streaming aux titres que le joueur possède déjà dans sa bibliothèque. Le nouveau niveau d’accès financé par la publicité offrirait donc ce système aux non-abonnés, sans leur ouvrir les portes de la bibliothèque Game Pass complète.

Le timing de ces révélations coïncide avec le Developer Direct de Xbox qui aura lieu le 22 janvier. Si l’événement doit se concentrer sur des jeux comme Fable et Forza Horizon 6, une annonce séparée concernant le Xbox Cloud Gaming  pourrait suivre.

Une stratégie timide face aux possibilités du marché

Bien que cette option constitue une porte d’entrée utile pour les joueurs curieux hésitant à souscrire un abonnement mensuel, l’approche semble manquer d’audace. Microsoft aurait pu envisager des mécanismes plus créatifs pour capter les joueurs occasionnels, comme l’offre de démos chronométrées de 30 minutes contre le visionnage d’une publicité, rappelant les tactiques de vente du Xbox Live Arcade.

D’autres modèles économiques auraient également pu être explorés, tels qu’un abonnement streaming seul à prix réduit incluant des publicités, sur le modèle de Netflix, ou encore un système de location numérique permettant de payer quelques euros pour accéder à un titre pendant quelques jours, à la manière de la vidéo à la demande (VOD).

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Xbox Jeux Cloud TV Console Jeux vidéo

Xbox Cloud Gaming : une version gratuite avec publicités est en préparation

Xbox Jeux Cloud TV Console Jeux vidéo

Xbox Cloud Gaming : Microsoft confirme tester une version gratuite avec publicités

Xbox Voitures Jeux vidéo

Microsoft et LG intègrent le Xbox Cloud Gaming dans les véhicules connectés

Xbox Game Pass Jeux vidéo

Les Game Pass Core et Standard vont récupérer le Xbox Cloud Gaming !

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Urssaf Logo

Urssaf : un piratage entraîne le vol de données de 12 millions de salariés

19 Jan. 2026 • 20:33
3 Internet

L’Urssaf révèle qu’un accès frauduleux à son système informatique a permis la consultation et...

Dojo

Tesla relance Dojo, le supercalculateur « maison » dédié à l’IA

19 Jan. 2026 • 20:02
0 Matériel

Après une pause en 2025 (qui ressemblait à un arrêt pur et simple du projet), Tesla prévoit de remettre en chantier Dojo, son...

Logo Android

Google admet que le sideloading sur Android va devenir compliqué

19 Jan. 2026 • 19:39
0 Mobiles / Tablettes

Google intègre actuellement des modifications techniques pour transformer le processus de sideloading sur Android en 2026, imposant de nouvelles...

Windows 11 Bureau PC Portable

Windows 11 : un bug empêche d’éteindre son PC, Microsoft sort un correctif en urgence

19 Jan. 2026 • 18:14
0 Actu OS

Microsoft inaugure l’année 2026 avec une défaillance technique majeure, forçant le groupe à déployer en urgence...

Threads Logo Icone

Pour la première fois, Threads dépasse X sur mobile en nombre d’utilisateurs actifs quotidiens

19 Jan. 2026 • 16:45
0 Internet

La plateforme Threads, développée par Meta, vient de franchir un énorme cap symbolique face à X (ex-Twitter) : selon de...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article iPhone 18, 18 Pro et Fold : 12 Go de RAM pour toute la gamme

iPhone 18, 18 Pro et Fold : 12 Go de RAM pour toute la gamme

19 Jan. 2026 • 20:14

image de l'article iPhone 18 Pro : écran LTPO+ et Face ID sous l’écran au programme

iPhone 18 Pro : écran LTPO+ et Face ID sous l’écran au programme

19 Jan. 2026 • 19:14

image de l'article Xenia, un émulateur de Xbox 360, débute sur Mac

Xenia, un émulateur de Xbox 360, débute sur Mac

19 Jan. 2026 • 17:36

image de l'article Lisa : retour sur l’ordinateur qui a révolutionné l’informatique… avant d’être oublié

Lisa : retour sur l’ordinateur qui a révolutionné l’informatique… avant d’être oublié

19 Jan. 2026 • 16:35

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site