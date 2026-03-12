TENDANCES
KultureGeek Internet Bouygues Telecom prévient : les prix de ses offres Bbox pourront augmenter tous les ans
Internet

Bouygues Telecom prévient : les prix de ses offres Bbox pourront augmenter tous les ans

3 min.
12 Mar. 2026 • 16:26
1

Bouygues Telecom prévient ses abonnés que les prix de ses offres Bbox vont suivre l’inflation, ce qui peut impliquer une hausse tous les ans. Ce sera une réalité à partir de 2027.

Bouygues Telecom Nouvelle Bbox Wi-Fi 7 2026

Des hausses de prix des offres Bbox pour suivre l’inflation

L’opérateur explique que l’indexation est un ajustement annuel des prix, calculé en fonction de l’évolution d’un indice officiel publié par l’INSEE : ICHTrev-TS.

L’ICHTrev‑TS (indice du coût horaire du travail révisé — tous salariés) publié par l’Insee mesure l’évolution du coût d’une heure de travail, en incluant les rémunérations (salaires, primes et heures supplémentaires), les cotisations sociales et les taxes nettes de subventions, pour l’ensemble du secteur marchand non agricole en France. Cela sert de référence fréquente pour les clauses d’indexation dans les contrats économiques et publics, en étant calculé à partir de données trimestrielles, lissé sur quatre trimestres puis mensualisé, avec une base 100 en décembre 2008, et ayant remplacé en 2009 l’ancien indice ICHT‑TS qui ne tenait pas compte des changements de qualification des emplois. En septembre 2025, la valeur était de 142.

« Nous comparons la valeur de cet indice au mois de juin de l’année précédente avec celle du mois de juin de l’année en cours », indique Bouygues Telecom sur son site. Il ajoute que « depuis 2022, toutes nos conditions générales de service (CGS) incluent une clause d’indexation qui peut entrer en vigueur une fois par an ». Mais ce sera réellement appliqué à partir de 2027.

Bouygues Telecom fait savoir que le prix des offres Bbox sera ajusté en fonction du taux d’indexation. Par exemple, si le taux d’indexation est de +3,3 % d’une année sur l’autre, alors pour un abonnement à 25 €/mois, avec une remise de 5 €/mois, l’abonnement augmentera de 0,66 €/mois ([25 €-5 €] x 3,3 %).

Peut-on aussi s’attendre à des baisses de tarifs ?

Le fournisseur d’accès précise que les clients existants continueront de payer pour le moment le prix affiché lors de la souscription. Mais le tarif pourra être réévalué un an après la première indexation, selon l’évolution de l’indice de l’Insee en vigueur. En cas d’augmentation, le client peut résilier sans frais dans les quatre mois qui suivent la mise en place de la nouvelle politique, comme l’exige la loi.

Il y a une inconnue dans l’histoire : Bouygues Telecom fait bien comprendre qu’il pourra augmenter les prix pour suivre l’inflation. Mais il ne précise pas si, à l’inverse, il baissera les tarifs si la valeur de l’indice de l’Insee recule.

