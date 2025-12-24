Bouygues Telecom annonce augmenter le prix de son offre B&YOU Pure Fibre

L’offre B&You Pure Fibre de Bouygues Telecom, au prix de 23,99 €/mois pour avoir Internet à 8 Gb/s, va voir son tarif augmenter dès le 5 janvier 2026. L’opérateur l’a en effet annoncé.

A partir du 5 janvier, l’offre B&You Pure Fibre de Bouygues Telecom ne coûtera plus 23,99 €/mois, mais 24,99 €/mois. Ce sera la première hausse de prix depuis le lancement de l’abonnement en novembre 2024. Le fournisseur d’accès ne justifie pas cette hausse tarifaire, il se charge seulement de l’appliquer.

La nouvelle tarification sera valable dès le 5 janvier pour les nouveaux clients, mais les clients actuels devraient rester au prix de 23,99 €/mois. D’ailleurs, il est possible de s’abonner dès maintenant en cliquant ici pour profiter du prix de 23,99 €/mois. C’est l’occasion de souligner que le premier mois est offert et que Bouygues Telecom se charge de rembourser les frais de résiliation de votre ancien opérateur jusqu’à 100 euros.

Dans le détail, l’offre B&You Pure Fibre propose une Bbox Wi-Fi 7 avec Internet 8 Gb/s en téléchargement, 1 Gb/s en envoi… et c’est tout. Il n’y a pas d’appels ni de télévision. Autant dire que la formule est intéressante pour ceux qui veulent Internet et rien d’autre.

Ce que propose la concurrence

Du côté de la concurrence, il y a Sosh qui propose une offre à 24,99 €/mois, mais c’est moins intéressant avec un débit de 2 Gb/s en téléchargement et 800 Mb/s en envoi, avec qui plus est une Livebox en Wi-Fi 5. Mais le réseau fibre utilisé est celui d’Orange et celui-ci est connu pour être bon.

Pour sa part, Free propose la Freebox Pop S qui était à 24,99 €/mois au lancement et qui est passée à 23,99 €/mois au printemps. La Freebox Pop S, disponible ici, propose un accès Internet avec un débit partagé de 5 Gb/s en téléchargement et 900 Mb/s en envoi, le support du Wi-Fi 7, un répéteur Wi-Fi 7 sur demande, ainsi que les appels illimités vers fixes de France et des DOM.