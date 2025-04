B&You Pure Fibre : les débits de 8 Gb/s sont de retour après un problème

L’offre B&You Pure Fibre de Bouygues Telecom a connu une perturbation cette semaine avec l’impossibilité de profiter des débits de 8 Gb/s, alors qu’il s’agit de son atout. Fort heureusement, le fournisseur d’accès a corrigé le problème.

Avec l’offre B&You Pure Fibre, il est possible d’avoir des débits de 8 Gb/s en téléchargement (download) et 1 Gb/s en envoi (upload). Mais encore faut-il avoir un logement éligible (XGS-PON). Pour ceux qui n’ont pas cette chance, il est possible d’avoir jusqu’à 2 Gb/s.

Le problème est que le site de Bouygues Telecom a eu des problèmes cette semaine et n’a pas proposé l’option gratuite permettant d’avoir les 8 Gb/s, même pour ceux qui sont éligibles à de tels débits. En revanche, le débit était bien proposé s’ils choisissaient la Bbox Ultym qui coûte plus chère.

« En raison d’un ajustement technique en cours, l’option « Débit+ » n’est actuellement pas accessible pour nos clients B&YOU Pure fibre », a reconnu Bouygues Telecom auprès de Frandroid. « Le service sera automatiquement activé pour tous les clients éligibles et ce, sans nécessiter la moindre action de leur part », a ajouté l’opérateur. Effectivement, l’option apparaît bien sur le site au moment de la souscription.

Pour rappel, l’offre B&You Pure Fibre propose (depuis peu) une Bbox Wi-Fi 7 avec Internet 8 Gb/s en téléchargement, 1 Gb/s en envoi… et c’est tout. Il n’y a pas d’appels ni de télévision. Le prix est de 23,99€/mois. Autant dire que la formule est intéressante pour ceux qui veulent Internet et rien d’autre.