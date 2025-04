Bouygues Telecom améliore son offre B&You Pure Fibre avec une box Wi-Fi 7

L’offre B&You Pure Fibre de Bouygues Telecom, qui propose Internet seul pour 23,99€/mois, s’améliore aujourd’hui, avec le fournisseur d’accès qui inclut désormais sa box compatible Wi-Fi 7 tri-bandes. Celle-ci avait fait ses débuts il y a peu avec le renouvellement de la Bbox Ultym.

Une Bbox Wi-Fi 7 avec l’offre B&You Pure Fibre

On retrouve le support des trois bandes de fréquences (2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz), avec une largeur de 320 MHz à 6 GHz et le support du 4KQAM. Le débit maximal théorique sans fil est de 7 Gb/s. Mais on peut monter plus haut en filaire. En effet, la box propose 8 Gb/s en téléchargement (download) et en envoi (upload) en mode filaire. Cela passe par un port Ethernet de 10 Gb/s présent à l’arrière. Il y a également deux ports Ethernet de 1 Gb/s. Ces trois ports ne sont pas nombreux si on les compare à la concurrence, mais Bouygues Telecom s’attend à ce que l’usage se fasse essentiellement en Wi-Fi, d’où ce choix.

Dans le détail, l’offre B&You Pure Fibre propose Internet avec des débits de 8 Gb/s en téléchargement (download) et 1 Gb/s en envoi (upload). Il n’y a pas de télévision ni de téléphone. Le prix est de 23,99€/mois. C’est l’offre idéale pour ceux qui veulent un accès Internet avec de bons débits sans pour autant avoir le téléphone fixe ou les chaînes de télévision.

« Les usages de l’internet Fixe évoluent. 22% des foyers ayant la fibre n’utilisent pas de décodeur TV FAI et seulement 16% de la population déclare avoir utilisé la téléphonie fixe au cours des six derniers mois de façon quotidienne. Ainsi, ils sont de plus en plus nombreux à rechercher une offre internet simple, sans téléphone ni TV, leur garantissant des performances élevées », indique Bouygues Telecom dans un communiqué. Et si l’on se base sur ses paroles, son offre B&You Pure Fibre rencontre un certain succès.

En face, Free propose la Freebox Pop S avec 5 Gb/s en téléchargement et 900 Mb/s en envoi et Wi-Fi 7 (mais bi-bandes) pour 24,99€/mois. Du côté de SFR, l’opérateur a lancé une offre « Fibre Starter internet + téléphone » à 26,99€/mois qui inclut 1 Gb/s en téléchargement, 1 Gb/s en envoi, une box Wi-Fi 5 et les appels illimités vers les fixes.