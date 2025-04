Freebox Pop S : Free lance une offre avec Internet et téléphone

Free vient concurrencer l’offre B&You Pure Fibre de Bouygues Telecom avec sa nouvelle Freebox Pop S. On retrouve un accès Internet en fibre et les appels avec le téléphone fixe. En revanche, il n’y a pas la télévision.

La Freebox Pop S débarque

Les fournisseurs d’accès ont habitué les Français aux offres triple-play, c’est-à-dire Internet, télévision et téléphone. C’était fort pratique à une époque, mais ça l’est un peu moins de nos jours, du moins pour certaines personnes. L’accès aux chaînes de télévision peut se faire à l’aide d’applications qui nécessitent seulement une connexion Internet. Et pour le téléphone, beaucoup se satisfont de leur portable et n’utilisent plus le fixe.

C’est là que débarque la Freebox Pop S avec du double-play pour proposer Internet avec un débit fibre de 5 Gb/s en téléchargement (download) et 900 Mb/s en envoi (upload). Pour le coup, Free n’est pas au niveau de Bouygues Telecom qui propose respectivement 8 Gb/s et 1 Gb/s.

En revanche, Free propose du Wi-Fi 7, là où l’offre de Bouygues Telecom inclut du Wi-Fi 6E. La Freebox Ultra aussi inclut du Wi-Fi 7, ce qui permet, selon Free, d’atteindre 2,2 Gb/s pour ce qui est des débits. D’autre part, le fournisseur d’accès inclut un répéteur Wi-Fi 7 pour assurer une bonne couverture un peu partout au domicile et pas seulement à proximité de la box.

Free fait savoir que 100 % des foyers éligibles à son offre fibre (soit 38 millions de foyers au total) peuvent profiter des débits annoncés aujourd’hui avec la nouvelle Freebox.

En ce qui concerne le téléphone, Free dit qu’il y a les appels illimités vers les fixes en France et vers les DOM.

Prix et disponibilité

La Freebox Pop S est disponible dès maintenant sur le site de Free au prix de 24,99€/mois. Il n’y a pas d’engagement. Elle n’est pas accessible dans les boutiques de l’opérateur, l’abonnement se fait uniquement en ligne. Aussi, les clients ayant déjà une Freebox pourront bientôt migrer sur la nouvelle offre s’ils le souhaitent.

D’autre part, les abonnés Freebox Pop S peuvent profiter aussi du forfait Free 5G à tarif réduit avec Internet illimité en 5G. Ils bénéficient jusqu’à 4 lignes mobiles à 9,99€/mois pendant 1 an, puis à 15,99€/mois sans engagement (au lieu de 19,99€/mois).