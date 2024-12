Free lance la FreeBox Ultra Edition Limitée, avec une coque rouge transparente équipée de LEDs animées

Les amateurs du film Tron ou les nostalgiques du tout premier iMac « Bondi Blue » devraient chavirer : Free lance la Freebox Ultra Edition Limitée, qui dispose exactement des mêmes caractéristiques que sa devancière (première box rappelons-le à intégrer le WiFi 7), mais qui affiche aussi un design ravageur avec sa coque rouge translucide, à la façon des premiers iMac ou de certaines Swatch par exemple. Mieux encore, ce boitier (livré dans un packaging tout de rouge vêtu) est lumineux et équipé de LEDs RVB dont on peut paramétrer l’animation : « Son boîtier rouge est équipé de LED inspirées des customisations RVB que l’on peut retrouver sur les tours d’ordinateur et les périphériques de type claviers, souris ou écrans. Les abonnés vont pouvoir s’amuser : le bandeau LED s’anime au gré de leurs envies ! Depuis leur application Freebox Connect, ils peuvent choisir un mode d’animation parmi six modes au choix : statique, respiration, pluie, onde, organique, ou chenillard. » Par défaut, le mode d’affichage est l’Organique, que Free présente comme le moins énergivore avec seulement 0,5 watts/heure de consommation supplémentaire par rapport à la Box standard.



Pour le reste, hormis ce pimpant relookage, la Freebox Ultra Edition Limitée propose une fiche technique inchangée. Il s’agit toujours d’une box 100% fibre dont l’argument principal est un débit symétrique de 8 Gb/s en download ET 8 Gb/s aussi en upload. La box intègre aussi un processeur 4 cœurs, 2 ports SFP, 4 ports Ethernet et un port USB 3, sans oublier la possibilité de rajouter une unité de stockage NVMe, et bien sûr le WiFi 7 pour des débits théoriques max de plusieurs plusieurs Go/s. Du lourd donc…

Du côté des offres, ce sont toujours les formules Freebox Ultra Essentiel et Freebox Ultra. Les deux formules offrent une même « base » (8 Gbits/s, Wi-Fi 7 et + de 280 chaines de TV), mais l’offre Freebox Ultra dispose d’un bouquet plus garni avec en sus Canal+, Disney+, Universal+, Cafeyn, Netflix, et Amazon Prime Video. cet écart ne se paye que de 10 euros supplémentaires soit 49,99 euros/mois pendant un an puis 59,99 euros pour l’offre Freebox Ultra et 39,99 euros/mois pendant un an puis 49,99 euros pour l’offre Freebox Ultra Essentiel. Free note aussi qu’en souscrivant à l’une des offres Freebox Ultra Édition Limitée, ses abonnés « bénéficient aussi des avantages Free Family ». La Freebox Ultra Edition Limitée est disponible pour les actuels et nouveaux abonnés. Ceux déjà abonnés doivent passer par leur zone client pour changer de box, quant aux nouveaux arrivants, trois options sont disponibles, soit l’appel au 1044, la commande via le site Free.fr ou bien encore en boutique.