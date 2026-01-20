Bouygues Telecom lance une nouvelle Bbox Wi-Fi 7

En plus de la Bbox 5G Wi-Fi 7 et de la Bbox Extra, Bouygues Telecom a lancé aujourd’hui une nouvelle Bbox Wi-Fi 7. Contrairement aux deux autres qui ont fait l’objet d’une présentation lors d’une conférence, la troisième box a le droit à une simple apparition sur le site de l’opérateur.
Bouygues Telecom proposait déjà une Bbox Wi-Fi 7, mais elle se nomme désormais « Bbox WiFi 7 XT ». Celle-ci reste au catalogue pour une raison toute simple : elle correspond à la box haut de gamme du fournisseur d’accès. C’est elle notamment qui est fournie pour avoir jusqu’à 8 Gb/s de débit, notamment grâce au port Ethernet 10 Gb/s.
Vient alors la nouvelle Bbox Wi-Fi 7 qui se veut milieu de gamme. Bouygues Telecom liste les éléments suivants :
Cette nouvelle box est proposée avec les offres milieu de gamme de Bouygues Telecom. L’opérateur évoque notamment l’offre Bbox Must qui coûte 35,99 €/mois pendant un an puis 42,99 €/mois.
Un dernier élément à noter concerne une image (depuis retirée) du site de Bouygues Telecom. On voit trois appareils, dont la nouvelle Bbox Wi-Fi 7 et la Bbox 5G Wi-Fi 7. Mais quel est le troisième appareil au milieu ? Est-ce un décodeur TV ? C’est possible, mais le fournisseur d’accès ne dit rien pour le moment. L’annonce se fera peut-être plus tard.
