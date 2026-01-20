Bouygues Telecom lance une nouvelle Bbox Wi-Fi 7

En plus de la Bbox 5G Wi-Fi 7 et de la Bbox Extra, Bouygues Telecom a lancé aujourd’hui une nouvelle Bbox Wi-Fi 7. Contrairement aux deux autres qui ont fait l’objet d’une présentation lors d’une conférence, la troisième box a le droit à une simple apparition sur le site de l’opérateur.

Une nouvelle Bbox Wi-Fi 7 est disponible

Bouygues Telecom proposait déjà une Bbox Wi-Fi 7, mais elle se nomme désormais « Bbox WiFi 7 XT ». Celle-ci reste au catalogue pour une raison toute simple : elle correspond à la box haut de gamme du fournisseur d’accès. C’est elle notamment qui est fournie pour avoir jusqu’à 8 Gb/s de débit, notamment grâce au port Ethernet 10 Gb/s.

Vient alors la nouvelle Bbox Wi-Fi 7 qui se veut milieu de gamme. Bouygues Telecom liste les éléments suivants :

Débits très rapides : Jusqu’à 2 Gb/s en téléchargement et 900 Mb/sen envoi.

Jusqu’à 2 Gb/s en téléchargement et 900 Mb/sen envoi. La vitesse du WiFi 7 bi-bande : Une connexion stable et performante pour vos usages quotidiens. Jusqu’à 2x plus rapide qu’en WiFi 6.

Une connexion stable et performante pour vos usages quotidiens. Jusqu’à 2x plus rapide qu’en WiFi 6. Installation et pilotage simplifiés : Grâce à son écran tactile couleur et votre application Bouygues Telecom.

Grâce à son écran tactile couleur et votre application Bouygues Telecom. 1 port Ethernet 2,5 Gb/s natif et 2 ports Ethernet 1 Gb/s.

Cette nouvelle box est proposée avec les offres milieu de gamme de Bouygues Telecom. L’opérateur évoque notamment l’offre Bbox Must qui coûte 35,99 €/mois pendant un an puis 42,99 €/mois.

Un nouveau décodeur TV ?

Un dernier élément à noter concerne une image (depuis retirée) du site de Bouygues Telecom. On voit trois appareils, dont la nouvelle Bbox Wi-Fi 7 et la Bbox 5G Wi-Fi 7. Mais quel est le troisième appareil au milieu ? Est-ce un décodeur TV ? C’est possible, mais le fournisseur d’accès ne dit rien pour le moment. L’annonce se fera peut-être plus tard.