Microsoft : les ventes de Xbox chutent, mais le cloud s’envole

Microsoft a dévoilé des résultats financiers positifs pour le premier trimestre de son année fiscale 2026, affichant une croissance solide de son chiffre d’affaires et de ses bénéfices. Mais il y a un problème au niveau de la Xbox : les ventes continue de reculer.

La chute ininterrompue des ventes de consoles Xbox

La division gaming de Microsoft traverse une période particulièrement difficile et les derniers chiffres ne font que confirmer cette tendance. Le chiffre d’affaires en lien avec les ventes de Xbox a encore chuté de 29 % par rapport à la même période l’année dernière. Il ne s’agit pas d’un incident isolé, mais de la continuation d’une dynamique inquiétante observée depuis plusieurs trimestres, avec des baisses successives de 22 %, 29 % et même 42 %.

Face à ce déclin, Microsoft a choisi de moins mettre l’accent sur la vente de consoles et a même augmenté les prix. La Xbox Series X coûte 599,99 € (549,99 € auparavant) et la Xbox Series S est à 349,99 € (299,99 € auparavant). L’entreprise poursuit désormais une stratégie « Xbox everywhere » qui vise à se concentrer sur l’écosystème logiciel et les services. Le dernier exemple en date est l’annonce du prochain Halo sur PlayStation 5, alors qu’il était depuis des années une exclusivité Xbox.

Cependant, cette réorientation peine encore à porter ses fruits. Les revenus des contenus et services, qui sont au cœur de cette nouvelle stratégie, n’ont connu qu’une croissance très faible de 1 % ce trimestre, une performance bien trop modeste pour compenser l’effondrement du matériel.

Azure et le cloud, l’inarrêtable moteur de croissance

Heureusement pour Microsoft, un autre secteur connaît une dynamique totalement inverse. La division du cloud est le véritable moteur de la performance de l’entreprise, avec un chiffre d’affaires qui ont bondi de 28 % pour atteindre 30,9 milliards de dollars. Azure, en particulier, continue son ascension fulgurante avec une croissance spectaculaire de 40 % par rapport à la même période l’an dernier.

Ces résultats, combinés aux solides revenus de la branche productivité (33 milliards de dollars), expliquent la bonne santé globale de l’entreprise. Ils permettent à Microsoft d’afficher un chiffre d’affaires total de 77,7 milliards de dollars (+18 %) et un bénéfice net de 27,7 milliards de dollars (+12 %), masquant presque entièrement la crise que traverse sa branche de jeu vidéo.