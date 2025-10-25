TENDANCES
Halo Campaign Evolved annoncé avec même une sortie sur PS5
Jeux vidéo

Halo Campaign Evolved annoncé avec même une sortie sur PS5

25 Oct. 2025
0

Après des mois de rumeurs, Microsoft a officiellement annoncé Halo: Campaign Evolved, un remake complet du jeu culte de 2001, Halo: Combat Evolved. Poursuivant sa stratégie multiplateforme, Microsoft crée l’événement en confirmant que le titre sera le premier de la franchise à sortir sur PlayStation 5, aux côtés des versions PC et Xbox Series X/S.

Halo Campaign Evolved

Une refonte de Halo sous Unreal Engine 5

Entièrement recrée à l’aide du moteur Unreal Engine 5, Halo: Campaign Evolved bénéficie d’une refonte visuelle intégrale, touchant aussi bien les niveaux que les cinématiques. Pour illustrer cette ambition, Microsoft a présenté une séquence de gameplay de la septième mission de la campagne. Les développeurs ont expliqué avoir apporté des ajustements aux niveaux pour améliorer l’expérience, tout en veillant scrupuleusement à préserver l’histoire originale et le facteur nostalgie.

Voici le gameplay en vidéo :

Cette modernisation ne s’arrête pas au visuel. Le gameplay est également enrichi avec l’ajout de mécaniques appréciées de la franchise, comme la possibilité de détourner des véhicules. Le sprint fait aussi son apparition en tant qu’ajout optionnel. Enfin, l’arsenal du Master Chief s’étoffe avec neuf armes issues d’autres titres de la saga, parmi lesquelles l’emblématique épée à énergie, le fusil de combat et le fusil à aiguilles.

Un contenu enrichi pour séduire de nouveaux joueurs

Halo: Campaign Evolved ne se contente pas de recréer le passé, il l’étend. Le jeu inclura trois missions totalement inédites qui serviront de court préquel à l’histoire. Celles-ci proposeront des environnements, des personnages et des ennemis entièrement nouveaux, bien que les détails à leur sujet restent encore limités.

Halo Campaign Evolved 1

Comme son nom le suggère, ce remake se concentre exclusivement sur la campagne. Il n’y aura donc aucune forme de multijoueur compétitif. Cependant, l’expérience coopérative a été soignée. Elle se déclinera en un mode à deux joueurs en écran partagé, uniquement sur consoles, ainsi qu’en un mode en ligne jouable jusqu’à quatre sur toutes les plateformes. « Nous sommes ravis d’apporter Halo à ceux qui n’ont peut-être pas eu la chance d’y jouer par le passé », a expliqué Damon Conn, producteur exécutif. « Nous n’essayons pas de réécrire l’héritage de Halo : nous essayons de vous y immerger comme jamais auparavant ».

Halo Studios n’a pas encore communiqué de date de sortie précise pour Halo: Campaign Evolved, se contentant pour l’instant d’une fenêtre de lancement en 2026.

