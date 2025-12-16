Clair Obscur : une grosse mise à jour de remerciement après le triomphe aux Game Awards

Sandfall Interactive n’a pas perdu de temps pour capitaliser sur le succès historique de Clair Obscur: Expedition 33. À peine auréolé d’un palmarès historique lors des Game Awards 2025, le RPG français bénéficie déjà d’une mise à jour gratuite pensée comme un remerciement direct à sa communauté.

Un contenu inédit pour prolonger l’aventure

Baptisée sobrement « Thank You Update », cette mise à jour va bien au-delà d’un simple correctif. Les joueurs les plus avancés peuvent désormais explorer une nouvelle zone jouable avec des combats de boss inédits destinés au endgame (pour ceux qui ont fini le jeu). Le studio offre donc de nouveaux défis à ceux qui ont déjà percé les mystères de l’univers mélancolique et poétique du jeu.

Améliorations techniques et nouveautés créatives

Le patch introduit également plusieurs ajouts très attendus, comme un mode Photo permettant de « saisir » la superbe direction artistique du titre, ainsi que de nouvelles pistes musicales. Des optimisations de performance sont aussi au programme, notamment pour les PC portables, sans oublier l’arrivée de nouvelles localisations pour l’interface et les textes.

Un record historique aux Game Awards 2025

Pour rappel Clair Obscur: Expedition 33 a marqué l’histoire en remportant neuf récompenses majeures aux deniers Game Awards, dont celles du Jeu de l’année, du Meilleur RPG, et de la meilleure Direction artistique et Narrative. Un exploit inédit qui fait d’Expédition 33 l’un des jeux les plus marquants de l’année… et de l’histoire du JV dans son ensemble.

Clair Obscur : Expédition 33 est disponible sur Xbox Series, PS5, PC et dans le Game Pass Ultimate (ou le PC Game Pass).