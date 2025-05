Clair Obscur: Expédition 33 : 3,3 millions de ventes 33 jours après le lancement du jeu !

La règle de trois : Clair Obscur: Expédition 33 continue son parcours fastueux. Le jeu du studio montpelliérain Sandfall a atteint le pallier des 3,3 millions de ventes juste 33 jours après son lancement, une synchronicité de chiffres très symbolique et presque trop belle pour être vraie (tip : c’est pourtant vrai). Véritable phénomène vidéoludique, le jeu mérite largement les louanges reçues : émotion à fleur de peau, scénario léché et original, chara-design aux petits oignons, direction artistique superbe, magistrale BO, sans oublier un gameplay addictif qui intègre au tour par tour des séquences en temps réel extrêmement bien équilibrées. C’est ce que l’on appelle une « marque » dans l’histoire du jeu vidéo, et il est particulièrement ironique que des anciens développeurs et concepteurs de chez Ubisoft soient à l’origine de ce chef d’œuvre.

Thirty-three days ago, we released Clair Obscur: Expedition 33.

Since then, we’ve sold 3.3 million copies.

Seriously. As of today.

We couldn’t make that up.

Another entry on the long list of surreal moments that your support has made real. Thank you ALL.

Tomorrow comes.🤝 pic.twitter.com/OclgkZAtgP

— Clair Obscur: Expedition 33 (@expedition33) May 27, 2025