Clair Obscur Expédition 33 : plus d’un million de ventes et un record d’avis positifs pour le RPG du français Sandfall

C’est un rêve éveillé pour la trentaine de membres du studio montpelliérain Sandfall : leur premier jeu, le RPG au tour par tour Clair Obscur Expédition 33 a reçu une pluie de critiques positives depuis sa sortie, au point d’être l’un des jeux les mieux notés de l’année. L’accueil public a été tout aussi impressionnant, avec un score Metacritic côté joueurs de 97%, ce qui est du jamais vu dans l’histoire du jeu vidéo. Même le fabuleux Zelda Breath of the Wild plafonne un point de pourcentage derrière (96%) Clair Obscur !

Cette réception critique hors norme s’accompagne de très bons chiffres de ventes : Clair Obscur Expédition 33 s’est ainsi écoulé à plus d’un million d’exemplaires en seulement trois jours ! Beaucoup pensaient que la sortie du remarquable remaster d’Oblivion deux jours avant le lancement de Clair Obscur aurait pu phagocyter les ventes du premier jeu de Sandfall, mais il n’en a rien été au final, les deux jeux étant tout de même très différents dans leur structure, leur gameplay et leur proposition narrative. Les dramas de certains youtubeurs autour de ces lancements rapprochés semblent aujourd’hui bien inutiles (mais il est si tentant de taper sur un jeu Xbox…). Clair Obscur Expédition 33 est disponible sur PC, Xbox Series, PS5 et dans le Game Pass Ultimate.