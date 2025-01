Clair Obscur: Expedition 33 : le studio annonce une adaptation en film avant même la sortie du jeu

Hollywood ne cesse d’adapter de plus en plus de jeux vidéo, mais il est rare de voir un film annoncé avant même la sortie du jeu qui l’a inspiré. C’est pourtant le cas de Clair Obscur: Expedition 33, un RPG de fantasy qui a marqué les esprits lors du dernier Xbox Developer Direct de la semaine dernière. Prévu pour une sortie le 24 avril, le jeu du studio français Sandfall Interactive a déjà séduit la boite de production Story Kitchen, qui travaille désormais sur une adaptation en film live-action. Présenté pour la première fois lors du Xbox Showcase de l’été 2024, le jeu a donc manifestement impressionné des acteurs clés de l’industrie cinématographique, ce qui est tout bonnement rarissime (pour ne pas dire du jamais vu).



Les fondateurs de Story Kitchen, Dmitri M. Johnson et Mike Goldberg, ont déclaré à Variety être ravis de transposer sur grand écran l’univers immersif et la narration d’Expedition 33. A noter que cette boite de prod s’est forgée une réputation dans l’adaptation de jeux vidéo et travaille déjà sur plusieurs projets, dont un film basé sur It Takes Two, une série TV Tomb Raider, un film inspiré du jeu de pêche lovecraftien Dredge, une série animée sur Vampire Survivors et même un film Sifu ! Au passage, c’est une consécration supplémentaire pour le savoir faire des studios de jeux français. Espérons tout de même qu’après cette belle annonce, le jeu sera au moins à la hauteur des attentes. Clair Obscur: Expedition 33 sortira sur Xbox Series, PC, PS5 et dans le Game Pass le 24 avril prochain.