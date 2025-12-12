TENDANCES
Jeux vidéo

Clair Obscur : Expedition 33 a cartonné aux Games Awards, élu jeu de l’année

12 Déc. 2025 • 8:40
1

La cérémonie des Game Awards 2025 a été marquée par le triomphe incontesté de Clair Obscur : Expedition 33. Le premier jeu du studio français Sandfall Interactive, situé à Montpellier, a créé la sensation en remportant la récompense suprême de jeu de l’année (GOTY), coiffant au poteau des poids lourds comme Death Stranding 2, Hades 2 ou encore Kingdom Come: Deliverance 2.

Clair Obscur Expedition 33

Carton pour Clair Obscur : Expedition 33 aux Games Awards

Le titre de Sandfall Interactive ne s’est pas contenté de la récompense du jeu de l’année. Sur l’ensemble de ses nominations, le RPG a raflé la quasi-totalité des récompenses, ne laissant échapper que deux catégories (meilleur design audio remporté par Battlefield 6 et le vote du public attribué à Wuthering Waves).

La liste des récompenses témoigne de l’excellence du titre dans tous les domaines artistiques et techniques :

  • Meilleure réalisation
  • Meilleure narration
  • Meilleure direction artistique
  • Meilleure musique
  • Meilleur RPG
  • Meilleur jeu indépendant
  • Meilleur premier jeu indépendant

Pour couronner le tout, Jennifer English a été distinguée par le prix de la meilleure performance pour son rôle de Maëlle dans l’aventure. C’est un résultat impressionnant pour une équipe de taille modeste (et française de surcroît), dont c’est le tout premier projet.

Un succès commercial et critique face aux géants

Le parcours de Clair Obscur : Expedition 33 force le respect, notamment au regard de son contexte de sortie. Lancé en avril simultanément sur le Game Pass, il s’est retrouvé en confrontation directe avec le remaster de The Elder Scrolls IV: Oblivion. Loin de souffrir de cette concurrence, le jeu a connu une popularité immédiate, atteignant le cap des 5 millions de copies vendues dès le mois d’octobre.

Lors de son discours de remerciement, le réalisateur et scénariste du jeu Guillaume Broche a rendu un hommage vibrant à son équipe, présente en uniforme (marinière, béret rouge et nappes à carreaux en bandoulière) dans la salle. Il a également salué Hironobu Sakaguchi, le créateur de Final Fantasy, qu’il cite comme son inspiration majeure pour devenir développeur. Dans un élan de reconnaissance, il a aussi remercié les créateurs de tutoriels sur YouTube, avouant avec humilité que le studio « n’avait aucune idée de comment faire un jeu » avant de se lancer.

Pour clore cette soirée mémorable, le studio a surpris le public avec une annonce inattendue : la sortie immédiate d’un DLC de Clair Obscur : Expedition 33 pour prolonger l’expérience.

