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Meta offre 15 000 Ray-Ban Meta à des personnes aveugles ou malvoyantes en Irlande

2 min.
13 Août. 2026 • 17:25
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Meta veut démontrer que ses lunettes connectées peuvent aussi devenir de véritables outils d’accessibilité. Le géant américain va offrir 15 000 paires de Ray-Ban Meta à Vision Ireland, l’association nationale irlandaise dédiée aux personnes aveugles et malvoyantes. Une quantité suffisante, selon les deux partenaires, pour équiper chaque adulte actuellement accompagné par l’organisme.

L’intelligence artificielle au service de l’autonomie

Grâce à leur caméra et à Meta AI, les Ray-Ban Meta peuvent décrire l’environnement, identifier des objets ou lire à voix haute des panneaux, documents et étiquettes. L’utilisateur peut également consulter ses messages et répondre vocalement. Ces fonctions permettent par exemple de reconnaître un produit dans un magasin ou de mieux s’orienter dans certaines situations quotidiennes.

Ray-Ban Meta irlande

Vision Ireland prendra en charge les inscriptions, la sélection des bénéficiaires et la distribution des Ray-Ban Meta. Chaque personne recevra également une formation en présentiel, financée par Meta, ainsi qu’un accès à une assistance technique après la remise des lunettes.

Une autre facette des lunettes connectées de Meta

Cette opération n’a pas pour principal objectif de faire la promotion des Ray-Ban Meta : les lunettes de Meta connaissent déjà une forte croissance commerciale, avec plus de sept millions d’exemplaires écoulés en 2025. Leur développement suscite cependant aussi des interrogations concernant la vie privée, notamment autour d’un projet de reconnaissance faciale et de futures fonctions capables de capturer davantage l’environnement.

Avec ce programme irlandais, Meta met au contraire en avant l’un des usages les plus concrets (et les plus utiles) de l’IA embarquée : transformer un produit grand public en technologie d’assistance et/ou de santé. L’initiative pourrait servir de modèle à d’autres partenariats internationaux, surtout si le déploiement apporte effectivement davantage d’autonomie aux personnes concernées.

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