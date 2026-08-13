La Pixel Watch 5 a un avantage « écologique » sur la concurrence… grâce à son nouveau bracelet

La Pixel Watch 5 ne se contente pas d’améliorer ses performances et ses fonctions de santé. Google a également revu le bracelet Active fourni avec sa nouvelle montre connectée. Cette deuxième génération abandonne le fluoroélastomère utilisé jusqu’ici au profit d’un matériau baptisé HNBR, ou caoutchouc nitrile butadiène hydrogéné.

Un nouveau matériau, mais des sensations similaires

Le bracelet Active de deuxième génération bénéficie d’un revêtement doux au toucher et conserve une conception résistante à l’eau et à la transpiration. À l’usage, la différence avec le fluoroélastomère des précédentes Pixel Watch devrait donc être quasiment imperceptible. Google cherche notamment à préserver la durabilité qui faisait l’intérêt de l’ancien matériau par rapport au silicone, davantage susceptible de montrer des signes d’usure avec le temps.

Le constructeur indique préparer cette transition depuis plusieurs années. Le HNBR est déjà employé dans certains équipements nécessitant une forte résistance, notamment des bracelets de montres destinées à la plongée.

Google réduit de plus de 99 % la présence de PFAS

L’enjeu principal de ce nouveau bracelet est surtout environnemental. Le fluoroélastomère contient généralement des PFAS, ces substances chimiques extrêmement persistantes parfois surnommées « polluants éternels ». Selon Google, le passage au HNBR permet de réduire leur présence de plus de 99 % dans le bracelet Active.

Cette évolution accompagne les efforts de Google sur les matériaux de sa montre, dont le boîtier utilise notamment de l’aluminium 100 % recyclé. La Pixel Watch 5 fonctionne par ailleurs sous Wear OS 7. Le nouveau bracelet Active est inclus avec les versions 41 et 45 mm, tandis que la teinte Canyon est réservée au petit modèle. Une modification discrète visuellement, mais significative dans la volonté de l’industrie électronique de réduire progressivement son recours aux PFAS.

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