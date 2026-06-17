TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Logiciels Wear OS 7 est disponible pour les montres connectées avec ces nouveautés
Logiciels

Wear OS 7 est disponible pour les montres connectées avec ces nouveautés

3 min.
17 Juin. 2026 • 9:33
0

En plus de la version finale d’Android 17 pour les smartphones, Google rend disponible la version finale de Wear OS 7 pour les montres connectées. Il y a plusieurs nouveautés au programme.

Wear OS 7

Les nouveautés de Wear OS 7

Google indique que Wear OS 7 intègre des optimisations énergétiques approfondies au niveau du système, ce qui permet d’améliorer l’autonomie des montres connectées jusqu’à 10 % par rapport à Wear OS 6.

Aussi, les mises à jour en direct sont désormais prises en charge sur le système d’exploitation. Elles permettent de suivre des événements en cours, tels que les résultats sportifs, la progression de vos séances d’entraînement et les livraisons. Une icône s’affiche en bas du cadran de votre montre et une carte apparaît en haut du flux de notifications. Un appui dessus permet d’afficher le statut en temps réel et d’autres détails, comme sur les téléphones Android.

Google en profite également pour améliorer les commandes multimédia. On retrouve un sélecteur de sortie permettant de contrôler ce qui est diffusé sur votre casque/écouteurs, vos enceintes et plus encore, et de basculer le son d’un appareil à l’autre. Lorsque vous écoutez du contenu multimédia sur un téléphone appairé, vous pouvez facilement changer d’appareil de lecture directement depuis leur poignet.

Parmi les autres nouveautés de Wear OS 7, il y a la fonction « Créer mon widget » qui, comme le nom le suggère, permet de créer des widgets au niveau de l’écran d’accueil. En outre, l’automatisation en plusieurs étapes d’une application permettra à Gemini de gérer les tâches directement depuis votre montre. L’application Gemini sur Wear OS 7 s’appuiera sur l’intelligence personnelle. Gemini disposera aussi d’une fenêtre contextuelle, comme sur les téléphones, qui pourra s’afficher sur le cadran de la montre, avec la transcription, sans avoir à ouvrir un nouvel écran.

Enfin, Google prépare le terrain pour Gemini Intelligence, son agent IA qui sera disponible plus tard dans l’année.

Disponible d’abord sur les Pixel Watch

Wear OS 7 disponible dès maintenant sur les Pixel Watch de Google. La mise à jour sera prochainement disponible sur les montres connectées d’autres constructeurs.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Wear OS 7 Logiciels

Google dévoile Wear OS 7 : les nouveautés pour les montres connectées

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Bouygues Telecom Mode Enfant Controle Parental

Bouygues Telecom dévoile « Mode Enfant », son contrôle parental gratuit avec des options

17 Juin. 2026 • 13:23
0 Logiciels

Bouygues Telecom annonce le lancement d’un « Mode Enfant » pour les familles afin de proposer des outils...

Webb Fossile galactique

James Webb révèle Terzan 5, un « fragment fossile » clé pour comprendre la Voie lactée

17 Juin. 2026 • 12:25
0 Science

Le télescope spatial James Webb vient d’apporter un nouvel éclairage sur l’histoire de notre galaxie. En combinant ses...

Firefox Logo

Firefox 152 change ses paramètres et ajoute d’autres nouveautés

17 Juin. 2026 • 11:15
0 Logiciels

Mozilla propose aujourd’hui au téléchargement Firefox 152 dans sa version stable. Cette mise à jour est l’occasion...

commodore callback

Commodore annonce un mobile à clapet « anti-réseaux sociaux » à 500 dollars

17 Juin. 2026 • 9:45
0 Mobiles / Tablettes

Commodore ne revient pas seulement sur le marché avec des ordinateurs rétro. La marque culte, relancée récemment par Christian...

Android 17 Logo Logiciels

Android 17 est disponible en version finale : voici les nouveautés

16 Juin. 2026 • 22:47
0

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple TV renouvelle The Reluctant Traveler avec Eugene Levy pour une saison 4

Apple TV renouvelle The Reluctant Traveler avec Eugene Levy pour une saison 4

17 Jun. 2026 • 11:15

image de l'article Les iPhone de 2028 passeront à la gravure en 1,4 mm avec la puce A22 Pro

Les iPhone de 2028 passeront à la gravure en 1,4 mm avec la puce A22 Pro

17 Jun. 2026 • 11:02

image de l'article Tata échappe à des sanctions après une alerte pollution dans une usine d’iPhone

Tata échappe à des sanctions après une alerte pollution dans une usine d’iPhone

17 Jun. 2026 • 9:45

image de l'article Apple bouche une faille de sécurité Bluetooth avec les Beats Studio Buds

Apple bouche une faille de sécurité Bluetooth avec les Beats Studio Buds

17 Jun. 2026 • 9:03

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site