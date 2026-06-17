Wear OS 7 est disponible pour les montres connectées avec ces nouveautés

En plus de la version finale d’Android 17 pour les smartphones, Google rend disponible la version finale de Wear OS 7 pour les montres connectées. Il y a plusieurs nouveautés au programme.

Les nouveautés de Wear OS 7

Google indique que Wear OS 7 intègre des optimisations énergétiques approfondies au niveau du système, ce qui permet d’améliorer l’autonomie des montres connectées jusqu’à 10 % par rapport à Wear OS 6.

Aussi, les mises à jour en direct sont désormais prises en charge sur le système d’exploitation. Elles permettent de suivre des événements en cours, tels que les résultats sportifs, la progression de vos séances d’entraînement et les livraisons. Une icône s’affiche en bas du cadran de votre montre et une carte apparaît en haut du flux de notifications. Un appui dessus permet d’afficher le statut en temps réel et d’autres détails, comme sur les téléphones Android.

Google en profite également pour améliorer les commandes multimédia. On retrouve un sélecteur de sortie permettant de contrôler ce qui est diffusé sur votre casque/écouteurs, vos enceintes et plus encore, et de basculer le son d’un appareil à l’autre. Lorsque vous écoutez du contenu multimédia sur un téléphone appairé, vous pouvez facilement changer d’appareil de lecture directement depuis leur poignet.

Parmi les autres nouveautés de Wear OS 7, il y a la fonction « Créer mon widget » qui, comme le nom le suggère, permet de créer des widgets au niveau de l’écran d’accueil. En outre, l’automatisation en plusieurs étapes d’une application permettra à Gemini de gérer les tâches directement depuis votre montre. L’application Gemini sur Wear OS 7 s’appuiera sur l’intelligence personnelle. Gemini disposera aussi d’une fenêtre contextuelle, comme sur les téléphones, qui pourra s’afficher sur le cadran de la montre, avec la transcription, sans avoir à ouvrir un nouvel écran.

Enfin, Google prépare le terrain pour Gemini Intelligence, son agent IA qui sera disponible plus tard dans l’année.

Disponible d’abord sur les Pixel Watch

Wear OS 7 disponible dès maintenant sur les Pixel Watch de Google. La mise à jour sera prochainement disponible sur les montres connectées d’autres constructeurs.