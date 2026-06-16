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Android 17 est disponible en version finale : voici les nouveautés

3 min.
16 Juin. 2026 • 22:47
0

Google annonce aujourd’hui la disponibilité de la version finale d’Android 17 au téléchargement. Cela fait suite à quatre bêtas qui ont été disponibles pour les développeurs et testeurs au fil des derniers mois.

Android 17 Logo

Les nouveautés d’Android 17

On retrouve plusieurs nouveautés avec Android 17, dont voici les principales :

  • Intégration global du design Material 3 Expressive et améliore le système de mises à jour en direct.
  • « App Bubbles » pour naviguer en multitâche en affichant des applications sous forme de bulles/fenêtres flottantes.
  • La fonction « Réactions à l’écran » permet d’incruster facilement son visage sur un enregistrement d’écran sans nécessiter de fond vert.
  • Les utilisateurs peuvent désormais accorder l’accès à la localisation précise pour une seule session d’utilisation.
  • L’interface gagne en transparence avec un indicateur de localisation persistant et un calcul plus intelligent de la position approximative basé sur la densité de population.
  • Le nouvel outil « Sélecteur de contacts » permet de ne partager que des contacts spécifiques avec une application, et ce de manière temporaire.
  • Google renforce la sécurité antivol avec le verrouillage biométrique du mode perdu et ralentit considérablement les tentatives de forçage de code PIN.
  • Le système fixe de nouvelles limites de mémoire (RAM) pour les applications afin de garantir la stabilité globale et de préserver la batterie.
  • Un mode sombre étendu permet de forcer les applications claires à s’assombrir, tout en laissant la possibilité d’exclure manuellement certains logiciels.
  • Un curseur indépendant fait son apparition pour gérer le volume de Google Assistant séparément de celui des médias.
  • Le menu de contrôle parental complet, autrefois exclusif aux Pixel, s’étend désormais à l’ensemble de l’écosystème Android.
  • Le futur mode de jeu « Mode jeu pour appareils pliables » proposera une manette virtuelle sur la moitié inférieure des écrans pliables et optimisera la gestion des manettes externes.
  • Le Pixel Launcher propose une option pour masquer le nom des applications directement sur l’écran d’accueil.

Comment télécharger Android 17

Android 17 est d’abord disponible au téléchargement pour les appareils Pixel de Google (à partir du Pixel 6). Vous pouvez installer la mise à jour en vous rendant dans Paramètres > Système > Mise à jour logicielles. Si vous êtes un utilisateur avancé, vous pouvez aussi installer manuellement Android 17 avec les images d’usine (ici) ou les fichiers OTA (ici), puis procéder à l’installation avec ADB.

Si vous avez un smartphone d’une autre marque (Samsung, Xiaomi, Nothing, etc), il faudra encore patienter. Chaque marque a son propre calendrier de sortie.

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