Android 17 est disponible en version finale : voici les nouveautés

Google annonce aujourd’hui la disponibilité de la version finale d’Android 17 au téléchargement. Cela fait suite à quatre bêtas qui ont été disponibles pour les développeurs et testeurs au fil des derniers mois.
On retrouve plusieurs nouveautés avec Android 17, dont voici les principales :
Android 17 est d’abord disponible au téléchargement pour les appareils Pixel de Google (à partir du Pixel 6). Vous pouvez installer la mise à jour en vous rendant dans Paramètres > Système > Mise à jour logicielles. Si vous êtes un utilisateur avancé, vous pouvez aussi installer manuellement Android 17 avec les images d’usine (ici) ou les fichiers OTA (ici), puis procéder à l’installation avec ADB.
Si vous avez un smartphone d’une autre marque (Samsung, Xiaomi, Nothing, etc), il faudra encore patienter. Chaque marque a son propre calendrier de sortie.
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