Les États-Unis bloquent (aussi) l’importation d’aspirateurs robots fabriqués à l’étranger

L’administration américaine étend son dispositif de sécurité nationale aux robots domestiques. La Federal Communications Commission (FCC) considère désormais de nombreux appareils autonomes fabriqués à l’étranger, dont les aspirateurs robots, comme des équipements susceptibles de présenter un risque pour les données et les infrastructures.

Une interdiction qui va au delà des robots humanoïdes

La nouvelle règle vise les machines capables de se déplacer au sol, de cartographier leur environnement grâce à des capteurs et de communiquer sans fil. Les appareils pesant plus d’environ 2 kg, station comprise, entrent dans ce périmètre. Sans autorisation particulière ou fabrication conforme aux exigences américaines, les futurs modèles ne pourront plus être homologués ni commercialisés aux États-Unis.

Cette interdiction des robots fabriqués à l’étranger ne condamne toutefois pas les produits déjà vendus et disponibles en rayon ou en ligne. Les propriétaires d’un Roomba, d’un Roborock ou d’un Ecovacs pourront continuer à l’utiliser, tandis que les références déjà agréées par la FCC resteront disponibles. Le changement concernera surtout les prochaines générations.

Un marché dominé par les constructeurs chinois

Le secteur pourrait être profondément bouleversé, car les aspirateurs robots sont largement dominés par des fabricants chinois comme Roborock, Ecovacs, Dreame, Xiaomi ou Narwal. Certaines entreprises devront demander une dérogation, réorganiser leur chaîne d’approvisionnement ou transférer une partie de leur production aux États-Unis.

Cette décision prolonge une politique déjà appliquée aux routeurs Wi-Fi produits hors du territoire américain. Elle avait notamment offert à Netgear un avantage important sur ses concurrents étrangers.