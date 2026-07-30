Disney+ change de stratégie pour concurrencer Netflix et YouTube

Disney+ amorce une transformation profonde sous la direction de Josh D’Amaro, avec l’intégration progressive de Hulu et d’ESPN au sein de la plateforme. Cette refonte s’accompagne déjà de résultats concrets : le temps passé sur le service a augmenté de 21 % aux États-Unis et Disney+ a enregistré son meilleur mois de visionnage en mars.

Disney+ comme porte d’entrée de l’univers Disney

Selon Bloomberg, Josh D’Amaro a fixé un cap clair pour le service : faire de Disney+ la porte d’entrée pour les fans du monde entier, une ambition qui dépasse largement le simple statut de plateforme de streaming. Joe Earley, co-responsable du streaming chez Disney, résume cette évolution en affirmant que Disney+ doit désormais s’adresser « à tout le monde », rompant avec une perception initiale du service centrée presque exclusivement sur les familles et les contenus destinés aux enfants, à l’image de Cendrillon ou La Reine des neiges.

Cette réorientation s’accompagne d’une série de changements concrets destinés à concrétiser cette vision élargie :

L’intégration de Hulu et d’ESPN directement au sein de Disney+, dans une logique baptisée « One Disney », permettant de regrouper l’ensemble des contenus du groupe sur une seule et même plateforme

Un algorithme de recommandation amélioré, s’appuyant notamment sur l’historique de visionnage issu de Hulu pour affiner la personnalisation des suggestions

La mise en place de vidéos au format vertical, une fonctionnalité inspirée des usages popularisés par les réseaux sociaux

Des investissements accrus dans la programmation locale, notamment en Corée du Sud, pour élargir l’attractivité internationale du catalogue

Une ambition à plus long terme de transformer Disney+ en un véritable hub, incluant à terme la billetterie des parcs à thème et la vente de produits dérivés comme les jouets

Cette transformation technique s’inscrit dans un effort plus large mené par Adam Smith, directeur produit et technologie chez Disney, recruté en 2024 pour combler l’écart technologique avec des concurrents comme Netflix et YouTube. Bob Iger, ex-patron du groupe de Mickey, avait lui-même reconnu cette nécessité en déclarant que Disney devait désormais se hisser au niveau de Netflix et YouTube, après avoir investi plus de 70 milliards de dollars dans l’acquisition des actifs de la Fox, le recrutement d’ingénieurs et le financement de la programmation.

Un pari qui doit encore convaincre les marchés financiers

Depuis son lancement en novembre 2019, où il avait rassemblé 10 millions d’abonnés dès le premier jour avant de dépasser les 100 millions en moins de deux ans, Disney+ a connu une croissance rapide sans pour autant bouleverser durablement l’équilibre du marché du streaming américain, resté globalement stable depuis trois ans. Cette stratégie de convergence avec Hulu et ESPN vise justement à sortir de cette stagnation, dans un contexte où les investisseurs restent sceptiques quant à la capacité du streaming à un jour compenser pleinement les revenus historiquement générés par la télévision payante.