Disney+ franchit le cap des 100 millions d’abonnés

Disney+ a officiellement atteint le cap des 100 millions d’abonnés payants. Il a seulement fallu 16 mois à la plateforme de streaming de Disney pour y arriver. Pour rappel, ils étaient 94,9 millions il y a encore quelques semaines.

100 millions d’abonnés pour Disney+

Comment expliquer un tel succès ? Le très gros catalogue de films, séries et documentaires a bien aidé. Disney+ misait surtout sur la nostalgie au départ. Le service s’ouvre un peu plus aujourd’hui avec de nouveaux contenus. C’est notamment le cas avec la série The Mandalorian de l’univers Star Wars. Il y a également WandaVision de Marvel. D’autres arrivent, dont Falcon et le Soldat de l’Hiver le 19 mars. À cela s’ajoutent d’autres programmes originaux.

Deux autres éléments importants expliquant les 100 millions d’abonnés à Disney+ sont la disponibilité dans davantage de pays et l’arrivée de Star. Cette nouvelle section donne accès à du contenu plus mature. Beaucoup de films, séries et documentaires sont arrivés d’un coup. La liste va continuer de grossir au fil du temps.

Tous ces éléments regroupés donnent envie à beaucoup de monde de s’abonner, ce qui explique les 100 millions d’abonnés. Et encore, Disney+ est une plateforme récente. Certains analystes pensent que le service dépassera Netflix d’ici 2026. Pour information, Netflix comptait il y a quelques semaines 203,66 millions d’abonnés.

« L’énorme succès de Disney+, qui a maintenant dépassé les 100 millions d’abonnés, nous a incités à être encore plus ambitieux et à augmenter considérablement notre investissement dans le développement de contenus de haute qualité », a déclaré Bob Chapek, le patron de Disney. « En réalité, nous avons mis en place un objectif de plus de 100 nouveaux contenus par an, et cela comprend Disney Animation, Disney Live Action, Marvel, Star Wars et National Geographic. Notre activité de vente directe aux consommateurs est la priorité absolue de la société et notre solide réserve de contenu continuera à alimenter sa croissance », a-t-il ajouté.

Disney+ est disponible pour 8,99€/mois ou 89,90€/an. Il est possible de s’abonner en cliquant ici.