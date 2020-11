WandaVision, la série Marvel, arrive en janvier 2021 sur Disney+

La date de sortie de WandaVision est désormais connue : ce sera le 15 janvier 2021 sur Disney+. La série Marvel était au départ attendue pour la fin de 2020. Mais il y a eu du changement, comme nous pouvons le voir. Il est possible que Disney+ veuille laisser la saison 2 de The Mandalorian se terminer pour ensuite laisser la place à WandaVision.

WandaVision réunit Wanda Maximoff (la Sorcière rouge) et Vision, avec Elizabeth Olsen et Paul Bettany qui reprennent leurs rôles. La série, que Marvel décrit comme une « série de méga-événements », se déroule après les événements d’Avengers : Endgame. Il n’est donc pas clair comment Vision — qui a été tué dans Avengers : Infinity War — sera ressuscité.

Une nouvelle ère arrive. #WandaVision, une série Disney+ Original, en streaming dès le 15 janvier sur #DisneyPlus. pic.twitter.com/JIQdOiK92J — Disney+ FR (@DisneyPlusFR) November 12, 2020

Disney+ a mis en ligne la première bande-annonce de sa série WandaVision en septembre dernier. Elle est très spéciale pour le coup. Il sera intéressant de voir si le public va adhérer à ce format. L’ambiance est réellement différente de celles des films Marvel sortis jusqu’à présent au cinéma.

WandaVision ne sera pas la seule série Marvel sur Disney+. Il y aura également Le Faucon et le Soldat de l’Hiver. Elle a connu un sacré retard à cause de la crise sanitaire. Elle devait faire ses débuts sur la plateforme de streaming en août dernier. Sa date de sortie est désormais en 2021, sans plus de précision.