Le Faucon et le Soldat de l’Hiver : la sortie est repoussée à 2021

Il faudra attendre encore un petit moment avant de découvrir Le Faucon et le Soldat de l’Hiver. La série Marvel, prévue sur Disney+, sera disponible en 2021 et non plus en 2020 comme cela était prévu au départ.

L’annonce a été faite discrètement. Disney n’a pas publié un communiqué, tout comme il n’a pas fait d’annonce sur les réseaux sociaux. En revanche, la page dédiée à Le Faucon et le Soldat de l’Hiver sur Disney+ a été modifiée pour afficher 2021. Comme on peut s’en douter, le report est dû au coronavirus et aux interruptions de tournage.

Voici comment Disney+ décrit la série :

Après les évènements de “Avengers: Endgame”, Sam Wilson, le Faucon, et Bucky Barnes, le Soldat de l’hiver, décident de joindre leurs forces dans une aventure qui finira par tester les limites de leurs pouvoirs – et de leur patience. Cette nouvelle série des studios Marvel est réalisée par Kari Skogland avec Malcom Spellman comme scénariste principal. Sur vos écrans en 2021.

A l’inverse, WandaVision, une autre série Marvel, verra bien le jour en 2020. Une bande-annonce a d’ailleurs été diffusée cette nuit. Pour Le Faucon et le Soldat de l’Hiver, nous avons seulement eu le droit à un teaser. Le teaser remonte à février.