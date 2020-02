Disney+ : un premier teaser pour Le Faucon et le Soldat de l’Hiver, WandaVision et Loki

Marvel a mis en ligne un premier aperçu de ses prochaines séries prévues sur Disney+. On retrouve Le Faucon et le Soldat de l’Hiver, WandaVision et Loki. Ce teaser a été diffusé à l’occasion du Super Bowl qui s’est tenu dans la nuit de dimanche à lundi.

Le teaser de 30 secondes regroupe les trois séries, autant dire que c’est assez condensé. Le Falcon et le Soldat de l’Hiver montre Sam (le Faucon) récupérer le bouclier de Captain America et le jeter contre un arbre. La série reprend là où Avengers : Endgame a laissé les spectateurs, quand Steve Rogers a donné son bouclier à Sam. Le teaser dévoile également le retour de Zemo, le méchant rendu célèbre dans Captain America : Civil War.

Du côté de WandaVision, nous avons le droit à quelques interactions entre la Sorcière Rouge (Wanda) et Vision qui sont tous les deux dans une maison. Cette série est présentée par Marvel comme étant une vision surréaliste de leur relation, façon sitcom. Enfin, le teaser se conclut avec une image du personnage de Loki.

Aucune date de sortie précise n’a été dévoilée pour l’instant. Disney et Marvel ont déjà dit que Le Faucon et le Soldat de l’Hiver et WandaVision arriveront en 2020, sans donner un mois précis. Quant à Loki, il faudra attendre le printemps 2021.

Et en bonus, Marvel a aussi profité du Super Bowl pour dévoiler de nouvelles images de son prochain film Black Widow.