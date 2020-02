Disney+ : The Mandalorian saison 2 en octobre + les dates pour Le Faucon et le Soldat de l’Hiver et WandaVision

Les dates de sortie pour les prochaines séries originales de Disney+ ont été dévoilées ce soir par Bob Iger, le PDG de Disney, à l’occasion de l’appel téléphonique qui a suivi la publication des résultats financiers du groupe.

Nous savions déjà que la saison 2 de la série The Mandalorian était prévue pour l’automne. Bob Iger se veut un peu plus précis aujourd’hui en évoquant le mois d’octobre. Il n’a pas encore donné le jour précis, mais les nouveaux contenus sur Disney+ sortent généralement le vendredi. Les 2, 9, 16, 23 et 30 octobre 2020 sont donc une possibilité.

Bob Iger a également évoqué deux séries Marvel : Le Faucon et le Soldat de l’Hiver et WandaVision. La première sera disponible sur Disney+ au mois d’août et la seconde sera proposée en décembre. Une autre série Marvel est préparation est Loki, mais Bob Iger n’a rien dit sur le sujet parce qu’elle n’arrivera pas avant 2021.

La saison 2 de The Mandalorian est très attendue par les fans de Star Wars qui ont déjà pu terminer la saison 1 il y a quelques semaines. Quant aux séries Le Faucon et le Soldat de l’Hiver et WandaVision, ce sont les fans de Marvel qui sont impatients, surtout qu’elles font partie du MCU (univers cinématographique Marvel) et auront donc un rapport avec les films. Le Faucon et le Soldat de l’Hiver se déroule après Avengers : Endgame par exemple.

Pour rappel, voici le teaser dévoilé par Disney à l’occasion du Super Bowl avec des images pour Le Faucon et le Soldat de l’Hiver, WandaVision et Loki.