The Mandalorian : la saison 2 officialisée pour l’automne 2020

Mando, Baby Yoda et tous les autres seront de retour dans un an. La saison 2 de la série The Mandalorian, qui se déroule dans l’univers Star Wars, est programmée pour l’automne 2020. L’annonce a été faite par Jon Favreau, le créateur de la série diffusée sur Disney+.

La première saison s’est bouclée hier avec le huitième épisode qui est rempli d’actions et où de nombreuses révélations sont faites. Les spectateurs ont pu apprendre les identités de certains personnages notamment.

Il n’y a pas de détail dévoilé pour la saison 2 dans l’immédiat. On comprend assez facilement que Mando et Baby Yoda vont continuer leur parcours ensemble, mais qu’ils risquent de faire face à un certain ennemi.

Season 2 of #TheMandalorian coming Fall 2020 pic.twitter.com/8VQYLDMQ0V — Jon Favreau (@Jon_Favreau) December 27, 2019

La deuxième saison disponible à l’automne 2020 aura en tout cas un avantage pour les Français : ils pourront la voir légalement. En effet, Disney+ sera lancé le 31 mars 2020 en France. En l’état, ceux qui ne peuvent pas attendre et veulent à tout prix voir la première saison n’ont pas d’autres solutions que de télécharger ou regarder illégalement la série en streaming.