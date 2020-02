Disney+ compte 28,6 millions d’abonnés, avant le lancement en Europe

Disney écrase tout sur son passage avec Disney+. La plateforme de streaming compte 28,6 millions d’abonnés, comme Disney l’a annoncé ce soir au cours de la publication de ses résultats financiers. Le communiqué de Disney évoque 26,5 millions d’abonnés, mais ce sont les chiffres à la fin décembre 2019. Bob Iger, PDG de Disney, a depuis indiqué que le nombre d’abonnés à ce jour est de 28,6 millions.

« Nous avons connu un trimestre solide, mis en évidence par le lancement de Disney+, qui a dépassé nos attentes les plus folles », a déclaré Bob Iger, le PDG de Disney. C’est le moins que l’on puisse dire, même les analystes sont surpris puisqu’ils s’attendaient à un peu plus de 20 millions d’abonnés. Il semblerait que Baby Yoda et tout le reste aient fait leur petit effet.

La performance est à saluer parce que Disney+ est aujourd’hui disponible dans une poignée de pays seulement : États-Unis, Canada, Pays-Bas, Australie et Nouvelle-Zélande, et ce depuis novembre dernier. La prochaine vague de pays qui accueillera Disney+ sera en Europe. Le 24 mars prochain, le service de streaming sera lancé en France, au Royaume-Uni, en Irlande du Nord, en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Suisse et en Autriche. Le prix en France sera de 6,99€/mois ou 69,99€/an. Autant dire que le nombre d’abonnés va monter en flèche lors de la prochaine annonce des résultats financiers.

À titre de comparaison, Netflix compte 167 millions d’abonnés. Le service a l’avantage d’être disponible dans le monde et existe depuis plusieurs années maintenant. Pour Disney+, il faudra attendre plusieurs trimestres avant d’avoir une disponibilité un peu partout.