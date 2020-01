Netflix atteint 167 millions d’abonnés et vante le succès de The Witcher

Netflix a publié ses résultats financiers pour le quatrième trimestre de 2019. Le service de streaming a dépassé les attentes sur les revenus et le gain d’abonnés à l’international. En revanche, il a déçu pour les abonnés aux États-Unis.

Le service de streaming annonce avoir eu un chiffre d’affaires de 5,47 milliards de dollars, contre 4,19 milliards de dollars à la même période il y a un an, soit un gain de 31%. Le bénéfice net est de 587 millions de dollars (1,30 dollar par action), contre 134 millions de dollars (30 centimes par action) il y a un an. Sur l’année 2019 au complet, les revenus ont été de 20,16 milliards de dollars et les bénéfices de 1,87 milliard de dollars, contre 15,8 milliards de dollars pour les revenus et 1,21 milliard de dollars de bénéfices en 2018.

Côté abonnés payants, Netflix dit en avoir 167,09 millions à ce jour. Il a ainsi gagné 8,76 millions d’abonnés sur un trimestre : 423 000 de plus aux États-Unis et 8,3 millions de plus à l’international. Les analystes s’attendaient à un gain de 600 000 aux États-Unis et de 7 millions dans le monde.

Le succès s’explique notamment par des séries comme The Crown et You qui attirent des dizaines de millions de spectateurs selon Netflix. Un autre programme qui a attiré beaucoup de monde est The Witcher. Netflix dit que la série est en passe de devenir celle de tous les records pour ce qui est du nombre de visionnages pour une première saison. 76 millions de foyers vont vu The Witcher au cours du premier mois qui a suivi sa sortie.

Toujours au sujet de The Witcher, Netflix partage les tendances Google pour montrer que la recherche « Witcher » a connu plus de succès que la recherche « The Mandalorian » (série Star Wars sur Disney+) et la recherche « Baby Yoda » (personnage dans The Mandalorian). Ce n’est pas très équitable toutefois puisque « Witcher » peut regrouper les jeux et les livres en plus de la série et que Disney+ n’est pas disponible officiellement dans le monde entier, à l’inverse de Netflix (et donc de la série The Witcher).