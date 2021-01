Netflix dépasse les 200 millions d’abonnés dans le monde

Netflix a franchi un nouveau en cap en ayant plus de 200 millions d’abonnés dans le monde. Le service en compte exactement 203,66 millions. Ils étaient 167,09 millions il y a un an à la même période et 195,15 millions au troisième trimestre.

Plus de 200 millions d’abonnés à Netflix

2020 ne fut pas une année simple avec le Covid-19, mais cela a tout de même permis à Netflix de dépasser les 200 millions d’abonnés. Il faut dire que des périodes comme le confinement ont aidé les plateformes de streaming à attirer de nouveaux utilisateurs. Disney+ et les autres ont également connu un succès l’année dernière.

Outre les 200 millions d’abonnés, Netflix évoque la partie des finances. Le service de streaming a enregistré un chiffre d’affaires de 6,64 milliards de dollars au dernier trimestre de 2020. Cela représente une hausse de 21,5% sur un an. Le bénéfice net s’établit à 542 millions de dollars, pour un bénéfice par action de 1,19 dollar. Les analystes s’attendaient à 1,39 dollar pour cette fois. En comparaison, c’était 587 millions de dollars et 1,30 dollar par action un an plus tôt.

Pour l’année 2020 au complet, Netflix a eu un chiffre d’affaires de 25 milliards de dollars, en hausse de 24% par rapport à 2019. Le bénéfice net a été de 2,76 milliards de dollars, en hausse de 48%.

Une année 2021 avec beaucoup de concurrence

Netflix a donc connu une bonne année 2020. Mais 2021 risque de ne pas être simple, tout particulièrement à cause de Disney+. En effet, le service va proposer plein de séries Marvel et de nouveaux contenus. Il y aura notamment la section Star dès février qui va être l’occasion d’avoir plein de films et séries venant des propriétés de Disney, comme la Fox. Il y a également HBO Max (bien que cela ne concerne que les États-Unis pour l’instant) avec plusieurs gros films.

« Notre stratégie est simple : si nous pouvons continuer à améliorer Netflix chaque jour pour mieux satisfaire nos membres, nous pouvons être leur premier choix pour le divertissement en streaming », indique le service. Son action est en hausse de 11,15% à 557,73 dollars à la Bourse en post-séance.