Disney+ sera à 8,99€/mois en France le 23 février avec Star

Disney+ a confirmé que Disney+ en France va voir son prix augmenter à 8,99€/mois à partir du 23 février en intégrant Star. Le prix était de 6,99€/mois et 69,99€/an jusqu’à présent. Le groupe évoque ce sujet aujourd’hui sur son site et sur les réseaux sociaux.

Prêts pour encore + ? Découvrez Star, un nouveau monde de divertissement disponible dès le 23 février sur #DisneyPlus ! ⭐ pic.twitter.com/8KsfF5hHcr — Disney+ FR (@DisneyPlusFR) January 4, 2021

L’arrivée de Star dans Disney+ et la hausse de prix à 8,99€/mois ne sont pas une nouveauté. Le groupe de Mickey avait déjà communiqué à ce sujet le 10 décembre dernier. Il est vrai que c’était surtout une annonce pour les investisseurs à ce moment. Aujourd’hui, Disney prend la parole auprès de ses clients directement. Les abonnés au service de streaming ont notamment reçu un e-mail.

Star arrive sur Disney+ pour du contenu mature

Mais au fait, qu’est-ce que Star et pourquoi Disney+ passera à 8,99€/mois le 23 février en France ? Star est le nom d’une nouvelle section sur le service de streaming. Elle rejoindra les rubriques Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic. Star proposera du contenu plus mature. Il y aura notamment des films et séries venant de la Fox, que Disney a racheté.

Lors de sa présentation en décembre, Disney a donné quelques exemples de contenus qui seront dans Star sur Disney+. Il y a notamment Die Hard, Logan, Alien et La Planète des singes : Suprématie. Côté séries, il est question de Modern Family, Homeland et The Americans. Il s’agit d’exemples, le catalogue sera bien plus riche. De plus la liste peut changer selon les pays.

Et pour ceux qui se posent la question : non, il n’est pas possible de refuser Star dans Disney+. La nouvelle section sera imposée à tous les abonnés. Vous l’avez donc compris : l’abonnement passera à 8,99€/mois pour tout le monde. Il ne sera pas possible de rester à 6,99€/mois et ne pas avoir Star dans son offre.