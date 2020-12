Disney+ va passer à 8,99€/mois et inclure Star pour du contenu pour adultes

Disney vient d’annoncer une hausse de prix pour Disney+ qui va passer à 8,99€/mois (au lieu de 6,99€/mois) le 23 février 2021 et inclure Star. Ce service, directement intégré dans Disney+ en Europe, proposera des films pour adultes. Ce ne sera pas optionnel, il sera inclus pour tout le monde.

Star arrive dans Disney+ pour des films et séries matures

Les abonnés à Disney+ retrouveront des contenus d’ABC, Fox et d’autres studios qui appartiennent à Disney avec la section dédiée à Star. Dans sa présentation, Disney a notamment montré la présence de plusieurs films, dont Die Hard, Logan, Alien et La Planète des singes : Suprématie. Plusieurs séries feront également leur apparition dans la section Star, dont Modern Family, Homeland et The Americans pour ne citer qu’elles.

En soi, Star dans Disney+ sera un équivalent à Hulu à l’international. Ce service existe seulement aux États-Unis. Il permettra d’attirer un nouveau public qui ne trouve pas son bonheur à ce jour sur Disney+. Il faut dire que Disney dispose de nombreux studios et beaucoup de films n’existent pas sur sa plateforme de streaming aujourd’hui. Cela va changer avec l’intégration de Star.

Des nouveaux Marvel, Star Wars et plus

Disney a dévoilé avoir 86,8 millions d’abonnés payants. Ils étaient 73,7 millions le mois dernier. Pour rappel, Disney+ a vu le jour il y a 13 mois. Par ailleurs, il y aura 10 séries Marvel, 10 séries Star Wars et 15 films Disney/Pixar sur Disney+.

Over the next few years, roughly 10 @Marvel series, 10 @StarWars series, 15 Disney live action, @DisneyAnimation, and @Pixar series, plus 15 all-new Disney live action, Disney Animation, and Pixar features will be released directly on @DisneyPlus. — Disney (@Disney) December 10, 2020

Une autre annonce concerne le film Raya et le Dernier Dragon. Il sera disponible en simultané au cinéma et sur Disney+. À l’instar de ce qui s’est passé pour Mulan, il faudra payer un supplément pour le voir. En France, la chronologie des média nous empêche d’avoir un tel scénario. Si le film sort au cinéma, alors il faudra attendre trois ans (mars 2024) pour l’avoir en streaming.