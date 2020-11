Disney+ compte 73,7 millions d’abonnés, un an après son lancement

Disney+ a vu le jour il y a un an et compte 73,7 millions d’abonnés payants pour son premier anniversaire. Ils étaient 60,5 millions au mois d’août. Le service de streaming de Disney a donc gagné 13,2 millions d’abonnés en l’espace d’un trimestre.

À son lancement en novembre 2019, Disney+ avait pour objectif d’avoir entre 60 et 90 millions d’abonnés d’ici 2024. L’objectif a déjà été atteint en l’espace d’un an. Mais il est bon de noter que beaucoup d’abonnés ont Disney+ « gratuitement » aux États-Unis grâce à Verizon. L’opérateur offre à ses clients un accès au service de streaming pendant un an. Étant donné que l’année offerte se termine justement ce mois pour les clients en question, il sera intéressant de voir les prochains chiffres.

En France, Disney+ est inclus avec certaines offres de Canal+. Quelques offres proposent seulement d’avoir Disney+ offert pendant un an, à l’instar de ce que l’on retrouve chez Verizon aux États-Unis.

Les résultats financiers de Disney en recul, malgré le succès de Disney+

Outre Disney+, Disney a annoncé que son chiffre d’affaires pour la période de juillet à septembre a chuté de 23% à 14,71 milliards de dollars. Le groupe de Mickey a enregistré une perte nette de 710 millions de dollars à cause du Covid-19. La crise sanitaire a notamment entraîné une fermeture des parcs d’attractions.

Malgré tout, l’action est en hausse de 3,29% à 139,98 dollars en post-séance à la Bourse. Les analystes s’attendaient à pire (sur le chiffre d’affaires notamment).