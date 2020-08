Disney+ : 60,5 millions d’abonnés et Mulan en approche pour 30$

Disney a dévoilé ses résultats financiers pour le trimestre d’avril à juin. Le groupe de Mickey a été grandement touché par le coronavirus et seul Disney+ affiche du positif.

Les revenus ont été de 11,8 milliards de dollars, en recul de 42% par rapport à la même période il y a an. Disney a enregistré une perte nette de 4,7 milliards de dollars, contre un bénéfice net de près de deux milliards de dollars il y a un an. Quant à l’activité des parcs d’attraction, des croisières, de l’événementiel et des produits dérivés, elle a chuté de 85% à 983 millions de dollars.

Il y a donc Disney+ qui s’en sort bien avec 60,5 millions d’abonnés à ce jour, contre 54,5 millions en mai dernier et 33,5 millions à la fin mars. La branche des services de streaming de Disney (qui comprend Disney+, Hulu et ESPN+) a réalisé un chiffre d’affaires supérieur à celui de la même période il y a un an : près de 4 milliards de dollars, contre 3,9 milliards de dollars en 2019.

Disney en a aussi profité pour annoncer la sortie de son nouveau film Mulan sur Disney+ pour le 4 septembre. Il devait initialement être proposé au cinéma, mais la situation avec le coronavirus est délicate dans certaines régions, d’où l’arrivée en streaming. Mais un abonnement à Disney+ (6,99€/mois ou 69,99€/an) ne sera pas suffisant. En effet, il faudra débourser 29,99 dollars supplémentaires pour voir le film.

Mulan va-t-il sortir au cinéma en France ? Ou bien l’aura-t-on également directement sur Disney+ ? Disney n’a pas encore donné la réponse, le groupe s’étant focalisé sur les États-Unis.