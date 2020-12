Les films Warner Bros de 2021 sortiront sur HBO Max et au cinéma le même jour

Wonder Woman 1984 ne sera pas le seul film de Warner Bros à sortir en même temps en streaming sur HBO Max et au cinéma. Le studio annonce que ce sera le cas pour tous ses films prévus en 2021.

Voici les films de Warner Bros prévus en 2021 qui sortiront sur HBO Max et au cinéma le même jour :

Matrix 4

Dune

The Suicide Squad

Little Things

Judas and the Black Messiah

Tom & Jerry

Godzilla vs. Kong

Mortal Kombat

Those Who Wish Me Dead

Conjuring : Sous l’emprise du Diable

In The Heights

Space Jam: A New Legacy

Reminiscence

Malignant

The Many Saints of Newark

King Richard

Cry Macho

Tous ces films seront disponibles en 4K et HDR sur la plateforme de streaming. Le Dolby Vision et Dolby Atmos devraient aussi être de la partie. Ce sera le cas pour Wonder Woman 1984, il n’y a pas de raison que les films de 2021 ne soient pas concernés. On peut au moins s’y attendre pour les grosses productions, comme Matrix 4, Dune et The Suicide Squad.

Les films resteront un mois sur HBO Max. Ils quitteront la plateforme ensuite, mais resteront au cinéma. Après, rien n’empêche Warner Bros de remettre les films sur sa plateforme de streaming plus tard. En outre, les films seront inclus dans l’abonnement, sans surcoût. L’abonnement est à 14,99$/mois.

Les films Warner Bros de 2021 sur HBO Max… aux États-Unis

Il s’agit d’un tournant important pour l’industrie. Tous les films de Warner Bros prévus en 2021 sur HBO Max risquent de faire très mal aux exploitants de salles. Beaucoup de personnes vont probablement se tourner vers le streaming. Mais cela concerne seulement les États-Unis pour l’instant.

En effet, HBO Max n’existe que chez les Américains. Le plateforme de streaming pourrait bien arriver en France et ailleurs, mais il n’y a pas de date pour l’instant. Comment va se passer la diffusion des films chez nous dans ce cas ? Comme c’est le cas actuellement : au cinéma. Matrix 4 sortira dans les salles françaises le 22 décembre 2021 par exemple. Ce sera le 29 septembre 2021 pour Dune et le 4 août 2021 pour The Suicide Squad.