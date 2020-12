Wonder Woman 1984 sera disponible en 4K en streaming, une première pour HBO Max

Wonder Woman 1984 sera disponible en streaming sur HBO Max le 25 décembre, en plus d’une sortie au cinéma. Le film aura une particularité en streaming : il sera disponible en 4K. Ce sera une première pour HBO Max.

Les services Netflix, Disney+, Amazon Prime Video ou encore Apple TV+ proposent des contenus en 4K. Mais sur HBO Max, les utilisateurs ont seulement le droit à du 1080p au maximum. Autant dire que le service était en retrait par rapport à ses concurrents.

Wonder Woman 1984 sera donc disponible en 4K en streaming sur HBO Max. Le film aura aussi le droit à du Dolby Vision (et HDR10) et du Dolby Atmos. La version 4K sera disponible sur l’Apple TV 4K, les produits Fire TV d’Amazon, le Chromecast Ultra et d’autres appareils sous Android TV. À noter que HBO Max est disponible sur Xbox et PlayStation, mais les consoles devront, visiblement, se cantonner à la version 1080p.

Patty Jenkins, qui réalise Wonder Woman 1984, a annoncé le support de la 4K sur HBO Max via un tweet. « S’il vous plaît, trouvez l’écran le plus grand et de la meilleure qualité possible ! », indique son message.

Excited to announce that #WW84 will be the first film on HBO Max available in 4K Ultra HD, HDR 10, Dolby Vision AND Dolby Atmos! Can’t wait. IN THEATERS on Dec. 25th and exclusively streaming in the US on @hbomax. PLEASE find the biggest and highest quality screen you can!! pic.twitter.com/wNREvcTUjB — Patty Jenkins (@PattyJenks) December 1, 2020

Pas de streaming pour Wonder Woman 1984 en France

La sortie de Wonder Woman 1984 en streaming sur HBO Max se fera seulement aux États-Unis. En France et ailleurs, le film sera uniquement disponible au cinéma. La date de sortie en France est le 16 décembre.

Wonder Woman 1984 sort trois ans après le premier film. Voici son synopsis :