Wonder Woman 1984 sortira à Noël en streaming sur HBO Max, en plus du cinéma

Le film Wonder Woman 1984 aura une double disponibilité le même jour : au cinéma et sur la plateforme de streaming HBO Max. La date de sortie du film est toujours la même : 30 décembre 2020 en France. Aux États-Unis, la date de sortie est le 25 décembre.

HBO Max est seulement disponible dans un pays à ce jour : les États-Unis. La France et les autres pays auront donc Wonder Woman 1984 uniquement au cinéma. Encore faut-il que les salles puissent rouvrir au vu de la situation avec la Covid-19. Warner Bros France n’a pas encore faire de commentaire sur le sujet.

Wonder Woman 1984 en streaming en France ?

Peut-on espérer une sortie de Wonder Woman 1984 en streaming en France, même sans HBO Max ? C’est techniquement faisable. Il faudrait qu’un distributeur français signe avec HBO Max. Mais il faudra de toute façon faire un choix. En effet, la chronologie des médias oblige un délai de trois ans entre la sortie d’un film au cinéma et la disponibilité sur un service de SVOD (Netflix, etc). Ce sera soit au cinéma, soit en streaming, mais pas les deux. Les Américains auront le choix pour le coup. De plus, le film sera compris dans l’abonnement de HBO Max. Il n’y aura pas de surcoût, comme ce fut le cas pour Mulan sur Disney+.

Ce choix de proposer Wonder Woman 1984 en streaming le même jour que la sortie au cinéma est en tout cas très risqué. Comme nous l’avons expliqué auparavant, les revenus du film seront inférieurs à ceux d’une sortie exclusivement au cinéma. De plus, le piratage entre en compte. Nous savons déjà que le film sera disponible en téléchargement illégal le 25 décembre.

C’est un gros pari donc. Mais Warner Bros a décidé de le prendre. Patty Jenkins, la réalisatrice de Wonder Woman 1984, a publié un tweet à ce sujet. Elle invite les spectateurs à choisir le cinéma ou le streaming avec HBO Max. Gal Gadot, qui a le rôle principal, a fait de même.