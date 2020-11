Wonder Woman 1984 en streaming dès janvier 2021 ? Warner Bros y songe

Wonder Woman 1984 pourrait bien être disponible en streaming dès janvier 2021. L’idée est en réflexion du côté de Warner Bros, le studio qui distribue le film avec Gal Gadot qui interprète Wonder Woman.

Selon Bloomberg et Variety, Warner Bros hésite entre deux scénarios. Le premier est de sortir comme prévu Wonder Woman 1984 au cinéma à la fin de décembre 2020, puis proposer le film en streaming dès janvier 2021. La plateforme de streaming serait HBO Max aux États-Unis. C’est assez logique en soi, sachant que HBO Max appartient à AT&T, qui détient WarnerMedia (maison mère de Warner Bros). Cette arrivée rapide en streaming permettrait au service de gagner beaucoup d’abonnés d’un coup. Il en compte 8,6 millions à ce jour.

Le second scénario envisagé est tout simple : reporter le film à 2021. Il faut savoir que Wonder Woman 1984 a déjà connu plus reports. Aux dernières nouvelles, le film sortira à Noël aux États-Unis et le 30 décembre en France.

Une sortie immédiate en streaming du film en France est possible… si Wonder Woman 1984 ne sort pas au cinéma. S’il voit le jour en salles, alors il faudra attendre trois ans pour l’avoir sur une plateforme de streaming. C’est à cause de la fameuse chronologie des médias en France.

Une sortie en streaming pour Wonder Woman 1984 est risquée

Il est en tout cas certain qu’une sortie aussi rapide en streaming ferait très mal aux cinémas. Ils ont déjà beaucoup souffert en 2020 avec le Covid-19 et les sorties repoussées des films. De plus, Warner Bros gagnerait beaucoup moins d’argent avec une telle distribution. Le film Wonder Woman de 2017 a généré 821,85 millions de dollars au box-office. Il est impossible que Warner Bros génère une telle somme avec HBO Max au vu du prix du service (14,99$/mois). Enfin, le piratage entre en compte. Il sera « facile » de voir le film sans payer. Un important manque à gagner pour Warner Bros.

Le studio est en pleine réflexion en ce moment même. Il va devoir rapidement trancher, puisque la sortie du film n’est plus très loin maintenant.