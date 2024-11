Amazon ferme Freevee, son service de streaming financé par la publicité

Amazon ferme Freevee, son service de diffusion en continu financé par la publicité, une partie du contenu de ce service étant désormais intégré à Prime Video. Le bien informé Deadline nous informe en outre que la marque Freevee sera progressivement supprimée au cours des prochaines semaines, et que les téléspectateurs qui ne sont pas abonnés à Prime auront cependant toujours accès aux nouveaux épisodes des émissions de Freevee (ce qui est plutôt un joli geste dans le contexte). Lancé en 2019 sous le nom d’IMDb Freedive, le service a subi de multiples rebranding, se renommant d’abord IMDb TV puis Freevee en 2022, et propose des séries originales comme Bosch : Legacy et Jury Duty. Depuis 2023, Amazon avait également commencé à offrir du contenu Prime Video sur Freevee.

La décision de mettre fin à l’activité de Freevee fait suite à l’arrivée de la pub sur Amazon Prime Video plus tôt dans l’année, complexifiant un peu plus la stratégie de streaming de l’entreprise. Selon un porte-parole d’Amazon, cette mesure vise à simplifier l’expérience de visionnement pour les clients. Malgré la fermeture de Freevee, Amazon assure qu’un large éventail de contenus en streaming gratuits, y compris les contenus originaux d’Amazon MGM Studios, des films et séries sous licence et de nombreuses chaînes FAST, seront toujours disponibles pour les utilisateurs qui ne sont pas membres de Prime Video.