Wonder Woman 1984 est encore reporté : ce sera pour Noël

Il faudra encore patienter avant de voir Wonder Woman 1984. Le film a été une nouvelle fois reporté. Il devait sortir le 30 septembre prochain en France et le 2 octobre aux États-Unis. Aujourd’hui, Warner Bros annonce que la sortie est maintenant calée pour le 25 décembre aux États-Unis (et certainement le 23 décembre en France).

Nous avons eu le droit à une nouvelle bande-annonce de Wonder Woman 1984 le mois dernier lors du DC FanDome. Ce fut l’occasion de découvrir toujours plus d’actions et surtout d’avoir un premier aperçu du personnage de Cheetah.

La raison du retard est assez évidente : c’est lié au coronavirus. Beaucoup de cinémas sont encore fermés aux États-Unis, notamment dans des villes importantes (comme New York). Warner Bros préfère donc attendre pour voir comment la situation va évoluer avant de sortir Wonder Woman 1984 au cinéma. C’est aussi un moyen de laisser un boulevard à Tenet qui est sorti il y a peu. Le film de Christopher Nolan, distribué par Warner Bros, a coûté 200 millions de dollars et Warner Bros espère bien le rembourser, ou au moins limiter la casse.

La suite de Wonder Woman (sorti en 2017) se déroule, comme le titre l’indique, en 1984, pendant la guerre froide. Diana (Gal Gadot) est contrainte d’affronter deux ennemis : l’homme d’affaires Maxwell Lord (Pedro Pascal) et Barbara Minerva (Kristen Wiig), également connue sous le nom de Cheetah. Bien que les chances semblent plus grandes que jamais, Diana est également rejointe par son ancien compagnon, Steve Trevor (Chris Pine), qui semble avoir été aspiré par le temps et doit s’adapter à un avenir inconnu.