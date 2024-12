Jason Momoa arrête Aquaman et jouera Lobo dans le film Supergirl: Woman of Tomorrow

Jason Momoa, connu pour son rôle d’Aquaman dans l’univers cinématographique DC, reste fidèle à la franchise. L’acteur, qui a incarné le roi d’Atlantis dans plusieurs films, rejoint le prochain projet de DC, Supergirl: Woman of Tomorrow, où il interprétera Lobo, un chasseur de primes extraterrestre. Ce personnage, créé en 1983 par le scénariste Roger Slifer et le dessinateur Keith Giffen, est connu pour sa peau bleue, sa force surhumaine et son pouvoir de guérison. Lobo a souvent été une figure controversée, affrontant aussi bien des héros que des vilains dans les comics.

D’Aquaman à Lobo

Jason Momoa a exprimé à plusieurs reprises son désir de jouer ce rôle au fil des ans, notamment lors des interviews pour Aquaman et le Royaume perdu en 2023. Dans un message sur Instagram, il a partagé un extrait d’une de ses interviews où il évoquait sa volonté de voir DC l’appeler pour incarner Lobo. Avec un simple commentaire : « Ils ont appelé », l’acteur a confirmé que son vœu se réalisait.

Lobo fait partie d’une série de tentatives d’adaptation cinématographique qui n’ont pas abouti, malgré plusieurs projets avortés, notamment sous la direction de Guy Ritchie ou Michael Bay. En 2018, Dwayne Johnson avait même été envisagé pour incarner ce personnage. À la télévision, Lobo avait déjà été interprété par Emmett J. Scanlan dans la série Krypton.

Supergirl: Woman of Tomorrow, qui verra Milly Alcock dans le rôle-titre, sera le deuxième film du nouveau DC Universe, sous la direction de James Gunn et Peter Safran. Le film est prévu pour une sortie en salle le 24 juin 2026. Il arrivera un an après Superman, prévu en juillet 2025. Ce nouveau projet marque un tournant pour DC, après un passage difficile avec les derniers films du DCEU.