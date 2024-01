Milly Alcock (House of the Dragon) interprètera la Supergirl de James Gunn

Absolument fascinante dans la série House of the Dragon en princesse Rhaenyra Targaryen, Milly Alcock a donc été choisie pour être la prochaine Supergirl, la première apparition de la super-héroine étant probablement prévue dans le Superman: Legacy de James Gunn dont la sortie est prévue pour 2025. L’actrice volait à dos de dragon dans la série qui l’a fait connaitre au monde entier, et elle continuera donc à le faire avec sa combinaison rouge et bleue dans le métrage qui lui sera entièrement dédiée, Supergirl: Woman of Tomorrow.

Le choix de Milly Alcock a d’abord été annoncé (comme souvent) par le site Deadline, avant que James Gunn ne confirme l’information sur son compte Instagram : « C’est exact. Milly est une jeune actrice fantastiquement talentueuse ». Il se murmure que dans le dernier round du cast, Milly Alcock aurait grillé la politesse à Emilia Jones (Locke & Key) et à Meg Donnelly. Pour rappel, James Gunn et le producteur Peter Safran ont déjà précisé les contours de cette nouvelle Supergirl, qui sera à priori assez différente de la super-héroïne déjà montrée à l’écran à quelques reprises. « Superman a été envoyé sur Terre et il a été élevé par des parents incroyablement aimants, alors que Carol était dans un morceau de Krypton qui s’est éloigné de la planète et y a vécu pendant les 14 premières années de sa vie », avait alors déclaré Gunn. « C’était une situation horrible où elle a vu tout le monde autour d’elle mourir. Et donc c’est une Supergirl beaucoup plus dure et plus « cassée » (à l’intérieur, Ndlr) ». Une Supergirl à la sauce Rhaenyra Targaryen ?