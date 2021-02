Disney grimpe encore et atteint 94,9 millions d’abonnés

Disney annonce que son service de streaming Disney+ compte désormais 94,9 millions d’abonnés. Ils étaient 86,8 millions au début du mois de décembre. Autant dire qu’il s’agit d’une belle hausse en l’espace de quelques semaines seulement.

Il est certain que la hausse pour atteindre 94,9 millions d’abonnés sur Disney+ s’explique par l’arrivée du film Soul et de la deuxième semaine de The Mandalorian. 2021 risque également d’être une très bonne année pour le service de streaming au vu des nouvelles séries Marvel qui arrivent. Cela a déjà commencé avec WandaVision. Il y a également l’arrivée de la section Star le 23 février en France et dans beaucoup de pays. Cette section comprendra des séries, films et documentaires pour un public plus mature. La (très) longue liste des programmes qui seront disponibles sur Star est à retrouver sur cet article.

Pour information, Disney ne dispose pas que d’un seul service de streaming. Il y a Disney+ avec ses 94,9 millions d’abonnés. Mais il y a également Hulu et ESPN+ (qui existent seulement aux États-Unis). Les trois services regroupent 146,4 millions d’abonnés au total.

En parlant de Disney+, Bob Chapek, le patron de Disney, a confirmé que le film Black Widow est toujours prévu au cinéma. Il ne connaîtra pas une sortie en streaming au lancement. Aux dernières nouvelles, Black Widow doit sortir le 5 mai 2021. Mais les cinémas seront-ils rouverts à cette date ? Suspens…