Falcon et le Soldat de l’Hiver : nouvelle bande-annonce de la série Marvel

Une nouvelle bande-annonce de la série Falcon et le Soldat de l’Hiver a été diffusée par Marvel à l’occasion du Super Bowl cette nuit. C’est l’occasion de retrouver Sam Wilson (le Faucon) joué par Anthony Mackie et Bucky Barnes (le Soldat de l’Hiver) joué par Sebastian Stan.

Une nouvelle bande-annonce pour Falcon et le Soldat de l’Hiver

Falcon et le Soldat de l’Hiver sera disponible à partir du 19 mars sur Disney+. Il y aura 6 épisodes au total, avec un épisode chaque semaine. C’est de cette façon que fonctionne le service de streaming de Disney pour ses séries originales. En comparaison, Netflix propose tout d’un coup. Cela a des avantages comme des inconvénients.

Voici le synopsis de la série :

À la suite des événements d’Avengers : Endgame, Sam Wilson / le Faucon et Bucky Barnes / le Soldat de l’Hiver s’associent dans une aventure mondiale qui teste leurs facultés et leur patience.

Falcon et le Soldat de l’Hiver fait partie de la quatrième phase de l’univers cinématographique Marvel (MCU). Celui-ci a débuté avec la série WandaVision, en cours de diffusion sur Disney+ avec Wanda Maximoff et Vision. D’ailleurs, les deux séries vont (presque) se suivre au niveau du calendrier. Le dernier épisode de WandaVision sera disponible sur Disney+ le 5 mars. Le premier épisode de Falcon et le Soldat de l’Hiver arrivera deux semaines plus tard. Autant dire que les fans de Marvel vont être aux anges. Et ce n’est pas fini, puisqu’il y aura ensuite la série Loki.