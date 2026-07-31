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Le film Blade est bien annulé et Mahershala Ali tacle Marvel

3 min.
31 Juil. 2026 • 19:11
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Mahershala Ali a mis fin aux spéculations : le film Blade ne se fera pas et il a quitté le projet. L’acteur rejette toute responsabilité personnelle dans cet abandon et n’hésite pas à tacler Marvel dans une interview à GQ. D’ailleurs, il renvoie les questions sur les raisons de cet échec directement à Marvel.

Mahershala Ali Vector Alita

Marvel a foiré le film Blade et Mahershala Ali le fait comprendre

« Ça fait près de 30 ans que j’exerce ce métier et s’il y a bien une chose que j’ai apprise, c’est que ce qui est pour vous est pour vous et ce qui ne l’est pas ne l’est pas », a déclaré Mahershala Ali. « Pour une raison ou une autre, ce projet n’était pas pour moi. S’ils avaient voulu le faire, nous l’aurions fait. Je dois donc passer à autre chose et c’est ce que j’ai fait ». Il a ajouté : « Encore une fois, j’étais sous contrat avec eux, ils ont des milliards de dollars. S’ils avaient voulu faire ce film, nous l’aurions fait. Donc nous ne ferons pas ce film ». Il dit se sentir « prêt à passer à autre chose et à ne plus répondre aux questions sur Blade. Ces questions s’adressent à eux. Ce sont eux qui n’ont pas voulu le faire, c’est donc à eux d’y répondre ».

Kevin Feige a lui-même récemment reconnu se sentir comme un « immense loser et un échec » sur ce dossier, tout en assumant la décision d’arrêter : le studio ne voulait pas livrer à Mahershala Ali un film Blade qu’il jugeait insuffisant. Ce constat intervient après un développement particulièrement chaotique, marqué par deux changements de réalisateur et plusieurs versions de scénario totalement différentes.

Un projet chamboulé depuis le départ

Bassam Tariq avait été engagé comme réalisateur dès 2019, l’année de l’annonce du film lors du Comic-Con de San Diego, mais il a quitté le projet en 2022, deux mois avant le début prévu du tournage en raison de différends créatifs. Yann Demange a repris la réalisation avant de partir à son tour, laissant Blade sans metteur en scène. Le scénario a connu trois ou quatre versions distinctes au fil de ces années, dont deux orientées vers des œuvre d’époque, sans qu’aucune ne parvienne à convaincre le studio de lancer la production.

En ce qui concerne Mahershala Ali, il a depuis retrouvé Bassam Tariq sur un autre film, intitulé Your Mother Your Mother Your Mother, preuve que la relation entre l’acteur et le réalisateur n’a pas souffert de l’échec de Blade. Le rôle du chasseur de vampires reste donc sans acteur chez Marvel, sans qu’aucune piste de relance n’ait été évoquée.

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