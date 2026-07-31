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Electronic Arts quittera la Bourse le 4 août après un rachat record à 48 milliards d’euros

2 min.
31 Juil. 2026 • 18:25
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Electronic Arts s’apprête à refermer plus de 37 années de cotation. L’éditeur prévoit de finaliser le 4 août 2026 son rachat par un consortium réunissant le fonds souverain saoudien PIF, Silver Lake et Affinity Partners, après l’obtention de toutes les autorisations réglementaires.

Un retrait de la Bourse valorisé à 55 milliards de dollars

L’opération valorise EA à 55 milliards de dollars, soit environ 47,9 milliards d’euros. Chaque actionnaire recevra 210 dollars par titre, l’équivalent de 183 euros. Présenté comme le plus important rachat avec retrait de cote financé par des investisseurs privés, l’accord avait été annoncé en septembre 2025.

Electronic Arts Logo

La Commission européenne a récemment approuvé l’acquisition, estimant qu’elle ne soulevait pas de problème majeur de concurrence. Une fois la transaction achevée, l’action EA cessera d’être négociée et l’entreprise deviendra une filiale du consortium.

Andrew Wilson reste aux commandes

Electronic Arts conservera son siège à Redwood City, en Californie, ainsi que son directeur général Andrew Wilson. Les nouveaux propriétaires prennent le contrôle d’un catalogue comprenant EA Sports FC, Madden NFL, Les Sims, Apex Legends, Titanfall et Battlefield.

L’éditeur a réalisé 7,53 milliards de dollars de revenus lors de son dernier exercice, soit près de 6,6 milliards d’euros. Sa situation reste contrastée : Battlefield 6 a établi un record de ventes au lancement, mais EA a aussi supprimé des postes dans plusieurs studios, annulé le jeu Black Panther et fermé Cliffhanger Games.

Si ce rachat suscite des inquiétudes concernant la liberté éditoriale des studios d’EA, ce nouveau chapitre pourrait aussi offrir davantage de latitude pour restructurer le groupe et investir à long terme, loin de la pression trimestrielle des marchés.

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