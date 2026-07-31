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Google va mettre à jour Chrome sans redémarrer

3 min.
31 Juil. 2026 • 15:57
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Google développe une technologie de mise à jour dynamique pour Chrome, capable d’appliquer des correctifs de sécurité sans exiger le redémarrage du navigateur. Cette évolution s’inscrit dans une refonte plus large du cycle de mises à jour, incluant un nouveau rythme de publication et des mécanismes de redémarrage automatique.

Google Chrome Logo Icone

Chrome 149 et 150 ont déjà bouché 1 072 failles de sécurité, un volume qui dépasse celui de 23 versions majeures précédentes réunies. Cette accélération illustre l’ampleur du problème que Google veut résoudre : plus les correctifs se multiplient, plus le délai entre leur publication et leur installation effective expose les utilisateurs à des attaques dites « N-day » qui exploitent des failles déjà connues mais pas encore corrigées sur l’appareil de l’utilisateur.

Google veut « déplacer le fardeau » loin des utilisateurs, selon les termes de l’entreprise. Les outils d’analyse assistés par intelligence artificielle ont déjà permis de détecter et corriger des dizaines de bugs et failles, un renfort qui accompagne cette volonté de réduire au minimum le temps d’exposition entre la découverte d’une faille et sa correction sur chaque machine.

Des mises à jour de Chrome sans redémarrage

La technologie de mise à jour dynamique permettra d’appliquer certaines mises à jour de sécurité en arrière-plan, sans interrompre la navigation en cours. Cette fonction s’inscrit dans une vision à long terme où Chrome reste toujours à jour, sans action manuelle de l’utilisateur ni coupure perceptible de son usage.

En complément de ce système, Google teste un redémarrage automatique déclenché à des moments jugés opportuns, par exemple lorsque le navigateur tourne en arrière-plan sans fenêtre ouverte. Chrome 150 sur macOS applique déjà ce mécanisme lorsqu’aucune fenêtre n’est ouverte, sans perturber l’utilisateur.

Ce chantier technique s’accompagne d’un nouveau calendrier de publication. Chrome va passer à un cycle de deux semaines dès septembre (contre quatre actuellement), avec des mises à jour de sécurité intercalées entre chaque version majeure. Google envisage même de pousser jusqu’à deux mises à jour par semaine dans certains cas, un rythme qui rapprocherait le navigateur d’une mise à jour quasi continue.

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