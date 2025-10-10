Google Chrome se met à désactiver les notifications non voulues

Google déploie une nouvelle fonctionnalité sur Chrome pour réduire les notifications et tout particulièrement celles que vous ignorez. En révoquant automatiquement l’autorisation d’envoyer des notifications aux sites peu engagés, le navigateur entend offrir aux utilisateurs une navigation moins intrusive.

Une régulation automatique pour moins de distractions

La gestion des permissions dans Chrome évolue. Dès novembre, sur Android et ordinateur, le navigateur retirera de manière automatique le droit d’envoyer des notifications aux sites où l’utilisateur n’a pas interagi depuis un certain temps, et qui envoient pourtant un grand nombre de messages. Cette évolution s’inscrit dans la continuité des outils existants comme Safety Check qui contrôle déjà la webcam ou la localisation.

Google fait savoir que moins de 1 % des notifications suscitent une interaction, ce qui alourdit inutilement l’expérience utilisateur. Toutefois, cette révocation ne sera pas appliquée aux applications Web installées et n’affectera que les sites à faible engagement.

Lorsque Chrome révoquera ces permissions, il en informera clairement l’utilisateur. Celui-ci pourra facilement revenir sur cette décision en réactivant la permission via Safety Check ou en se rendant directement sur le site pour en redemander l’accès. Par ailleurs, il sera possible de désactiver totalement la fonction automatique pour ceux qui préfèrent garder le contrôle manuel.

Les essais réalisés par Google ont permis d’observer une nette diminution des notifications excessives. Malgré cela, le nombre global de clics sur notifications reste quasiment stable. Mieux encore, les sites qui génèrent moins de messages constatent une hausse de l’engagement, traduisant une meilleure efficacité des notifications restantes.