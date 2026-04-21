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Gemini débarque sur Google Chrome dans de nouveaux pays

2 min.
21 Avr. 2026 • 14:10
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Google fait savoir que son intelligence artificielle Gemini est maintenant disponible dans sept nouveaux pays sur Chrome. Malheureusement, il n’y a toujours pas la France ou d’autres pays européens.

Gemini Google Chrome

De nouveaux pays accueillent Gemini dans Chrome

Gemini sur Chrome était déjà disponible aux États-Unis, au Canada, en Inde et en Nouvelle-Zélande. À partir d’aujourd’hui, c’est disponible en Australie, en Indonésie, au Japon, aux Philippines, à Singapour et en Corée du Sud. Les fonctions d’IA sont accessibles aussi bien sur ordinateur que sur smartphone.

Plus tôt cette année, Google a lancé un assistant intégré à la barre latérale destiné à aider les utilisateurs à trouver des réponses à leurs questions dans tous les onglets et à tirer parti de la fonctionnalité « Personal Intelligence » de Gemini. Celle-ci leur permet de se connecter à des services tels que Gmail et Google Photos pour obtenir des réponses personnalisées. Grâce à cette fonctionnalité disponible dans Chrome, les utilisateurs peuvent également planifier des réunions avec Google Agenda, consulter des informations de localisation avec Google Maps, ainsi que rédiger et envoyer des e-mails avec Gmail. Les utilisateurs peuvent également modifier des images sur le Web à l’aide de Nano Banana 2, accessible depuis la barre latérale.

L’accès à Gemini sur Chrome se fait en appuyant en haut à droite de la fenêtre du navigateur. Il existe aussi la possibilité d’utiliser un raccourci clavier. Gemini s’ouvre sous forme de panneau latéral à côté de la page que vous consultez ou sous forme de fenêtre flottante.

Google ne dit pas encore quand la France et les autres pays européens pourront en profiter. Un élément cocasse est que l’IA sait parler en français dans Chrome… mais pas en France.

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