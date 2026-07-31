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OpenAI revendique 1 milliard d’utilisateurs avec ChatGPT et Codex

3 min.
31 Juil. 2026 • 22:36
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OpenAI atteint un cap symbolique : la société dirigée par Sam Altman revendique désormais plus d’un milliard d’utilisateurs actifs pour ses modèles d’intelligence artificielle, en incluant ChatGPT et Codex.

ChatGPT OpenAI Logos

1 milliard d’utilisateurs pour les IA d’OpenAI

Facebook avait eu besoin de six ans pour rassembler un milliard d’utilisateurs après son lancement. ChatGPT, lancé en novembre 2022, a mis moins de quatre ans pour y parvenir, alors qu’OpenAI elle-même n’a été créée qu’en 2015. Cette accélération intervient alors que la concurrence s’est nettement renforcée depuis que la société a dépassé les 900 millions d’utilisateurs en février.

Maintenant, la croissance du grand public ne suffit plus à définir la stratégie d’OpenAI. La société revendique aujourd’hui 2 millions de clients entreprises, un segment devenu prioritaire depuis la fin 2025 pour rattraper Anthropic, dont son IA Claude reste l’axe de développement principal sur ce marché. Pour capter cette clientèle professionnelle, OpenAI a développé deux interfaces dédiées : Codex pour la programmation et l’agent IA ChatGPT Work qui combine les capacités de ChatGPT avec celles de Codex.

Cette bascule s’accompagne d’un ajustement tarifaire agressif, rendu nécessaire par la pression des modèles ouverts, souvent chinois comme Kimi K3, qui proposent des coûts d’utilisation bien inférieurs. OpenAI a lancé début juillet son modèle GPT-5.6, décliné en trois variantes : Sol, Terra et Luna. Les baisses de prix appliquées aux tokens de ces variantes il y a quelques jours illustrent l’ampleur de cette pression concurrentielle. Le prix des tokens pour Terra a baissé de 20 % et celui pour Luna a chuté de 80 %.

Une concurrence qui redessine le marché de l’IA

La montée en puissance des agents IA a fait grimper les besoins en calcul, ce qui pousse de nombreuses entreprises à se tourner vers des alternatives moins coûteuses. OpenAI doit désormais défendre sa position sur deux fronts distincts : celui des utilisateurs grand public où sa croissance reste la plus rapide du secteur, et celui des entreprises où Anthropic a construit une avance stratégique depuis plusieurs années.

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